Masz nowe urządzenie Samsung Galaxy? To masz 2 lub 4 miesiące darmowego YouTube Premium

YouTube Premium po cichutku gromadzi sobie coraz więcej użytkowników. Na pewno swoje trzy grosze do tych wyników dorzuci Samsung, który po raz kolejny oferuje użytkownikom urządzeń Galaxy nawet 4 miesiące darmowej subskrypcji usługi Google.

Teraz, kiedy naprawdę sporo czasu spędzamy w domu, najgorsze, co może być to reklamy w serwisach streamingowych. Te z YouTube możemy już nawet znać na pamięć. Jeśli jednak jesteśmy świeżo po zakupie smartfona lub tabletu od Samsunga, to po co się męczyć? W kilku prostych krokach możemy dostać 2 lub nawet 4 miesiące darmowego YouTube Premium.

Kto może wziąć udział w promocji?

Każdy nabywca sprzętu Samsung Galaxy, który zakupi go i aktywuje go w aplikacji między 14.02.2020 r. a 6.03.2021 r. Jak widzimy, czasu na skorzystanie z promocji jest naprawdę dużo i przewiduje się jej trwanie jeszcze przez jakiś rok. Nie musimy się więc nigdzie spieszyć. Datą graniczną jest 6.04.2021 r. – do wtedy można aktywować usługę YouTube Premium.

Oferta jest dostępna dla użytkowników, którzy wcześniej na swoim koncie Google nie korzystali z bezpłatnego próbnego dostępu do YouTube Premium, YouTube Music Premium, YouTube Red lub Google Play Music (osobiście jestem więc wykluczony z tej promocji, ponieważ kiedyś miałem płatne konto w Google Play Music).

W zależności od tego, jakie urządzenie Samusng Galaxy kupujemy, możemy mieć przyznane 2 lub 4 miesiące darmowego dostępu do YouTube Premium:

kupując Galaxy S20 (S20, S20 5G, S20+, S20+ 5G, S20 Ultra 5G), Galaxy Z Flip, Galaxy Fold otrzymamy 4 miesiące bezpłatnego dostępu

kupując inne urządzenie z serii Galaxy, otrzymamy 2 miesiące bezpłatnego dostępu

Jak aktywować darmowy YouTube Premium?

Na sam początek dobrze jest wspomnieć, że w momencie rejestracji wymagane jest zadeklarowanie metody płatności, jednak przez czas trwania okresu próbnego należności nie będą naliczane. Po upływie tego okresu automatycznie naliczana będzie indywidualna miesięczna opłata subskrypcyjna, obecnie wynosząca 23,99 zł. Okres próbny można bezpłatnie anulować w dowolnej chwili przed jego zakończeniem.

Sama aktywacja sprowadza się do kilku kroków:

Wchodzimy na stronę youtube.com/premium/Samsung lub otwieramy aplikację YouTube na swoim urządzeniu i logujemy się z konta Google, a następnie wybieramy konto i klikamy w „Zasubskrybuj YouTube Premium”. Wybieramy „Wypróbuj bezpłatnie”, a następnie wypełniamy informację o płatnościach i kliknij „KUP”, by potwierdzić rozpoczęcie darmowego okresu. I gotowe! Można już cieszyć się treściami z YouTube bez strachu o namolne reklamy.

Więcej szczegółów na temat promocji znajdziemy na stronie Samsunga.

źródło: informacja prasowa

