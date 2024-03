Miły gest! Samsung dorzuca do tabletów gratisowe etui – niektóre z klawiaturą

Marzec najwyraźniej upłynie pod znakiem gratisów. Kupując jedno z nowszych urządzeń Samsunga, będziemy mogli zyskać etui. W przypadku wyższych modeli tabletów – w wersji z klawiaturą.

Samsung prowadzi różne promocje, w ramach których można otrzymać określone prezenty. Na przykład w wypadku smartfonów z serii Galaxy S24 można liczyć na przezroczyste etui gratis, a wcześniej – na zakup wersji z większą ilością pamięci w niższej cenie. Kupując starszego flagowca i spełniając warunku innej promocji, dostaniemy drugi telefon za darmo. A to jeszcze nie wszystko, bo producent przygotował coś także dla poszukujących tabletu.

Etui z klawiaturą dla kupujących tablet

W gruncie rzeczy, mamy do czynienia z pewną kombinacją promocji. Pierwsza dotyczy etui z klawiaturą, które możemy otrzymać po zakupie tabletu Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra lub Galaxy Tab S9 FE+.

Oczywiście należy wykonać przy tym kilka czynności: kupić odpowiedni model urządzenia do 17 marca 2024 roku, aktywować je do 24 marca 2024 roku, oraz zalogować się do aplikacji Samsung Members i wypełnić formularz zgłoszeniowy do 31 marca 2024 roku. Tylko wtedy w ciągu 21 dni po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia otrzymamy kompatybilne z naszym modelem tabletu etui Book Cover Keyboard.

Wartość takiej klawiatury waha się między 1200 a 1800 złotych (a przynajmniej tak wycenia je Samsung), więc gra jest warta świeczki – zwłaszcza, jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do wprowadzania tekstu za pomocą fizycznych klawiszy.

Regulamin tej promocji znajdziemy tutaj.

Do innych tabletów – też etui, ale bez klawiszy

Druga promocja potrwa dłużej, bo aż do 24 marca. Przeznaczona jest dla innych modeli tabletów: Galaxy Tab A9 oraz Galaxy Tab A9+. Prezent też jest już mniej wartościowy, ale nadal warty zachodu, jeśli i tak chcieliśmy zaopatrzyć się w sprzęt o większej przekątnej ekranu.

Warunki udziału w promocji są bardzo podobne. Po zakupie urządzenia należy je aktywować (do 31 marca 2024 roku), a później zalogować się do aplikacji Samsung Members, gdzie znajdziemy link do formularza zgłoszeniowego, który wypełniamy, załączając dowód zakupu. Trzeba to zrobić do 7 kwietnia 2024 roku. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, Samsung ma 21 dni na wysłanie etui Book Cover w kolorze czarnym.

Regulamin tej promocji znajdziemy tutaj.

W obu promocjach tablety muszą być zakupione u jednego z partnerów handlowych. Są nimi:

