Kupujesz Chromebooka, a w nim siedzi już roczny dostęp do sztucznej inteligencji Google

Google stara się maksymalnie ułatwić ludziom korzystanie z narzędzi sztucznej inteligencji Gemini. Dlatego każdy nowy Chromebook Plus dowolnego producenta zyska 12 miesięcy bezpłatnego dostępu do Gemini Advance.

Nowe Chromebooki atakują. Łap prezenty!

Google ma aż 6 modeli mniej lub bardziej nowych Chromebooków, na których może prezentować możliwości systemu Chrome OS wzbogaconego o funkcje sztucznej inteligencji. Część z zaprezentowanych konstrukcji to w głównej mierze odświeżenie znanych już linii, a inne są całkiem nowymi projektami.

Acer Chromebook Plus 516 GE (źródło: Acer) Acer Chromebook Plus Spin 714 (źródło: Acer)

Wśród wspomnianych nowości można wyliczyć laptopy: Asus Chromebook CM30 i HP Chromebook 14. Z kolei odświeżenia doczekały się znane już serie notebooków i przyjęły postać modeli: Asus Chromebook Plus Spin 714, HP Chromebook Plus x360, Asus Chromebook Plus CX34, a także Acer Chromebook Plus 516 GE.

Warto wiedzieć, że Acer Chromebook Plus Spin 714 będzie dostępny w regionie EMEA w maju, w cenie od 979 euro (~4160 złotych).

Nowe modele wkrótce zaczną swoje ogólnoświatowe tournée, natomiast Google obiecuje wszystkim nabywcom nowych urządzeń z oznaczeniem Chromebook Plus (a więc i starszych modeli) szereg specjalnych bonusów:

AI Premium Plan, czyli roczny dostęp do Gemini Advanced, 2 TB miejsca w chmurze oraz Gemini w Gmailu, Dokumentach i innych usługach. Trzeba tylko pamiętać, że funkcje Gemini w Gmailu, Dokumentach i innych usługach są dostępne tylko w języku angielskim;

czyli roczny dostęp do Gemini Advanced, 2 TB miejsca w chmurze oraz Gemini w Gmailu, Dokumentach i innych usługach. Trzeba tylko pamiętać, że funkcje Gemini w Gmailu, Dokumentach i innych usługach są dostępne tylko w języku angielskim; 100 GB miejsca w chmurze na rok dzięki Google One (tylko dla nowych subskrybentów);

dzięki Google One (tylko dla nowych subskrybentów); 3 miesiące bezpłatnego dostępu do YouTube Premium, aby oglądać filmy i słuchać muzyki bez reklam (tylko dla nowych subskrybentów);

aby oglądać filmy i słuchać muzyki bez reklam (tylko dla nowych subskrybentów); 3 miesiące bezpłatnego korzystania z programu Photoshop w przeglądarce i z usługi Adobe Express Premium (pula promocyjnych kodów dostępna do 31 grudnia 2024 r roku lub do wyczerpania zapasów).

Jak widać, zakup Chromebooka z oficjalnej dystrybucji wiąże się z wieloma przywilejami, a to jeszcze nie wszystko!

Acer dorzuca swoje trzy grosze

Jeśli wybierzemy któryś model Chromebook Plus z oferty Acera (515 lub 514), możemy liczyć na jeszcze więcej dodatków! Otóż jeszcze przez kilka dni trwają promocje, w których możemy zyskać 500 złotych zwrotu po zakupie lub otrzymać bon paliwowy. Akcje te kończą się 31 maja. Dłużej, bo do 30 czerwca można skorzystać z z kodu na roczny kurs na platformie Lerni. To świetna okazja by podszlifować ulubiony język obcy lub nauczyć się kompletnie nowego.

Promocje dostępne są w różnych konfiguracjach na stronach x-kom, Media Expert, RTV Euro AGD, Komputronik, NEONET i Alsen.pl.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!