Prosta sprawa: idziesz do Play i dostajesz smartfon za pół ceny

Operatorzy w różny sposób starają się przyciągnąć klientów – atrakcyjną ofertą, rabatami na abonament lub tanimi urządzeniami. Tym razem wabikiem są smartfony za pół ceny. Promocja Play jest jednak skierowana tylko do wybranych klientów. Kto może z niej skorzystać?

Promocja Play – smartfon za pół ceny

Letnia promocja Play skierowana jest wyłącznie do nowych klientów, którzy dopiero zdecydują się przenieść swój numer z innej sieci. Warto tutaj przypomnieć, że już od półtora roku (sześciu kwartałów) ten operator zyskuje największą liczbę klientów według raportów dotyczących przenoszenia numerów, publikowanych cyklicznie przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Nowa promocja Play zdecydowanie może przyczynić się do pozyskania dużej liczby klientów, ponieważ dzięki niej mogą kupić smartfon za pół ceny. Do wyboru są trzy atrakcyjnie wyposażone modele ze średniej półki:

źródło: Biuro Prasowe Play

Wszystkie trzy modele w oficjalnej polskiej dystrybucji kosztują co najmniej dwa razy tyle – Samsung Galaxy A55 5G nawet więcej, bo 2099 złotych. Oferta operatora jest zatem naprawdę atrakcyjna. Jak jednak z niej skorzystać?

Letnia promocja Play – jak skorzystać?

Przeniesienie numeru od innego operatora to tylko jeden warunek, jaki trzeba spełnić, aby skorzystać z przygotowanej przez operatora oferty. Drugim jest wybranie któregoś z trzech ww. smartfonów, natomiast trzecim podpisanie umowy na abonament głosowy Play L lub Homebox.

To najdroższe taryfy w portfolio tego operatora, lecz jednocześnie też zapewniające najwięcej. W ofercie L za 90 złotych co miesiąc są nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS- oraz internet bez limitu prędkości i danych, aczkolwiek ten ostatni tylko przez 12 miesięcy. Od 13. miesiąca do końca umowy klient dostanie co miesiąc 300 GB (w tym 23,67 GB w roamingu w Unii Europejskiej).

Z kolei w taryfie Homebox za 105 złotych co miesiąc wszystko jest bez limitu, włącznie z internetem (nie ma limitu zarówno na prędkość, jak i ilość danych) – przez cały okres trwania umowy, czyli 24 miesiące. Ponadto klient dostaje dodatkową kartę z pakietem 300 GB internetu z pełną prędkością.

Do obu abonamentów operator dodaje jeszcze dostęp do telewizji Play Now – można oglądać ponad 53 kanały, a także filmy i seriale na żądanie.