iPhone’y 16 mają się świetnie sprzedawać, bo starsze szybko staną się „przestarzałe”

Apple zakłada, że sprzedaż iPhone’ów 16 będzie naprawdę wysoka. Ma to być efektem niekoniecznie godnej pochwalenia polityki dotyczącej dostępności AI. Dowiedzieliśmy się też o planach związanych z wprowadzeniem szybszego ładowania, a także o ulepszeniach aparatów.

„Przestarzałe” modele napędzą sprzedaż iPhone’ów 16

Jednym z najważniejszych punktów podczas tegorocznego WWDC była prezentacja możliwości Apple Intelligence. Firma Tima Cooka pochwaliła się nowymi funkcjami, które przyniesie sztuczna inteligencja. Niektóre robią całkiem spore wrażenie, więc szkoda, że dostęp do nich będzie ograniczony.

Otóż Apple Intelligence w przypadku aktualnych iPhone’ów pojawi się tylko na modelach iPhone 15 Pro i 15 Pro Max. Kupiłeś niedawno podstawową „Piętnastkę” lub 14 Pro Max? Cóż, nie dostaniesz nowych funkcji AI, bowiem będą to smartfony „przestarzałe”. Wynika to ze sprzętowych ograniczeń – 6 GB RAM lub mniej, a zaledwie tyle mają wszystkie smartfony Apple z wyjątkiem „Piętnastek Pro”, to za mało, aby uruchomić Apple Intelligence. Jak najbardziej możemy mówić, że upadł jeden z największych mitów Apple, który dotyczył RAM-u.

Zespół Tima Cooka zamierza przygotować rozwiązanie, które ma być odpowiedzią na skargi niezadowolonych użytkowników. Będzie to jednak odpowiedź dość nietypowa i zostanie ona nazwana „iPhone 16”. Tak, wszystkie tegoroczne smartfony mają spełniać wymagania Apple Intelligence, więc należy założyć, że na ich pokładzie znajdzie się co najmniej 8 GB RAM.

Apple Intelligence (źródło: Apple)

Jak wynika z najnowszych informacji, propozycja Apple dotycząca rozwiązania problemu z dostępnością funkcji sztucznej inteligencji ma spotkać się z aprobatą. Apple bowiem zakłada, że iPhone’y 16 będą się naprawdę dobrze sprzedawać. Firma z Cupertino miała poinformować swoich dostawców i partnerów, że zamierza osiągnąć 10% wzrost dostaw w porównaniu z 2023 rokiem, co ma się przełożyć na 90 mln sztuk iPhone’ów 16 w 2024 roku.

Apple spore nadzieje wiąże właśnie ze sztuczną inteligencją, która ma zachęcić klientów do przesiadki na najnowsze smartfony. Może to jednak nie dotyczyć Europy, bowiem mogą pojawić problemy z dostępnością Apple Intelligence na terenie Unii Europejskiej.

iPhone’a 16 Pro naładujemy szybciej

W kwestii szybkiego uzupełniania energii w akumulatorze, iPhone’y wyraźnie odstają od najszybszej konkurencji z Androidem. Apple nie zamierza dołączać do rywalizacji o jak najwyższą moc ładowania, ale w tym roku mają zostać wprowadzone usprawnienia.

Obecnie smartfony z Cupertino obsługują do 27 W w przypadku ładowania za pomocą kabla i do 15 W podczas ładowania bezprzewodowego. Z ostatnich rewelacji dowiadujemy się, że iPhone 16 Pro i 16 Pro Max zapewnią wsparcie dla odpowiednio 40 W i 20 W, więc wzrost mocy będzie jak najbardziej odczuwalny. Niestety, zmiany mają nie objąć podstawowych „Szesnastek”.

Apple szykuje znaczące ulepszenia aparatów

Analityk Ming-Chi Kuo, znany chyba wszystkim osobom, które śledzą informacje na temat planów Apple, tym razem podzielił się rewelacjami na temat zmian w aparatach. Warto zauważyć, że analityk wspomniał nie tylko o tegorocznych iPhone’ach 16, ale też o kilku przyszłych generacjach.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Zacznijmy od modelu 16 Pro, który – zgodnie z wieloma wcześniejszymi przewidywaniami – dostanie zestaw aparatów znanych z modelu 15 Pro Max, więc możemy liczyć chociażby na sporo lepszy zoom optyczny. Z kolei modele 17 Pro i 17 Pro Max mają przejść na 48 Mpix w przypadku kolejnego aparatu umieszczonego z tyłu, a nawet pojawiają się informacje na temat zastosowania trzech aparatów 48 Mpix (tylko Pro Max?). Obecnie w topowych smartfonach Apple jedynie główny aparat ma 48 Mpix, podczas gdy teleobiektyw i aparat ultraszerokokątny mają po 12 Mpix.

W iPhone’ach 18 Pro podobno nie pojawią się żadne znaczące ulepszenia. Na kolejną dużą nowość trzeba będzie poczekać do modeli z linii 19, które mogą być niemałą rewolucją w kwestii aparatów, ale szczegóły nie zostały ujawnione. Oczywiście mówimy o smartfonach, które zobaczymy dopiero za kilka lat, więc z pewnością nie możemy być pewni przewidywań analityka Ming-Chi Kuo. W tak odległej perspektywie może się jeszcze coś zmienić.