Orange robi promocję na smartfony vivo. Będą spore rabaty

Orange zapowiedziało atrakcyjną promocję na trzy smartfony marki vivo. Operator zdecydował się na wystarczająco duże obniżki, żeby jego oferta stała się bezkonkurencyjna. Osoby, które szukają nowego urządzenia, powinny się nią zainteresować, bo tych modeli w oficjalnej dystrybucji taniej nie kupią.

Promocja Orange na smartfony vivo z dużymi rabatami

Najczęściej operatorzy przygotowują promocje na smartfony wraz z abonamentami, co znacząco utrudnia określenie atrakcyjności danej oferty. Każdy klient musi bowiem przysiąść (na czasami dłuższą chwilę) i zwyczajnie obliczyć, czy w jego przypadku się to opłaca. Tym razem sprawa jest jednak prosta – Orange zapowiedziało promocję na smartfony bez umowy i możemy Wam rzetelnie powiedzieć, że taniej nie kupicie nówki-sztuki w oficjalnej polskiej dystrybucji.

źródło: Biuro prasowe Orange Polska

Promocja obejmować będzie trzy modele smartfonów marki vivo:

vivo V21 5G za 1499 złotych (taniej o 300 złotych; w innych sklepach od 1799 złotych),

vivo Y21S za 899 złotych (taniej o 50 złotych; w innych sklepach od 949 złotych),

vivo Y52 5G za 1059 złotych (regularna cena w Orange to 1299 złotych; u konkurencji 1399 złotych).

Oferta będzie dostępna w oficjalnym sklepie internetowym Orange tylko w niedzielę, 27 marca 2022 roku. Operator nie podaje, od której godziny, natomiast informuje, że liczba smartfonów jest ograniczona, dlatego warto regularnie sprawdzać, czy akcja promocyjna już się rozpoczęła, ponieważ ceny wszystkich trzech modeli są kuszące.

8.5 Ocena

Który smartfon vivo warto kupić? To zależy, czego oczekuje klient. vivo V21 5G skierowany jest przede wszystkim do fanów selfie, ponieważ ma aparat o rozdzielczości 44 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu na panelu przednim. Pozostałe dwa modele to natomiast kompletne urządzenia z przyzwoitą specyfikacją techniczną, w tym aparatami głównymi o wysokich rozdzielczościach i wsparciem dla szybkiego ładowania (48 Mpix i 33 W w vivo Y52 5G oraz 50 Mpix i 18 W w vivo Y21S; oba mają akumulator o pojemności 5000 mAh).

Przy okazji warto przypomnieć, że klienci operatora cały czas mogą odebrać pakiet 2 GB internetu po meczu Polski ze Szkocją. Tutaj też trzeba się spieszyć, ponieważ można to zrobić tylko dziś, do godziny 22:51, więc nie pozostało wiele czasu.