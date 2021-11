Tylko do 5 listopada: w Orange Flex aż 150 GB do zgarnięcia za darmo!

2,5 roku minęło, odkąd Orange Flex zadebiutowało na rynku. Z rewolucyjnej na polskim rynku subskrypcji skorzystało już 150 tysięcy unikalnych użytkowników. Z tej okazji, operator przygotował dla klientów specjalną promocję.

Reklama

Promocja, czyli zabawa w chowanego

Od 4 do 5 listopada trwa akcja, w której użytkownicy Orange Flex będą mogli zdobyć maksymalnie 150 GB pakietu danych, bez dodatkowych opłat. Operator zaznacza, że przed wzięciem udziału w promocji, warto zaktualizować aplikację do najnowszej wersji.

Na czym polega zabawa? Usługodawca ukrył w trzech miejscach kody promocyjne, które pozwolą na aktywację darmowego pakietu. Te powinny pojawić się w aplikacji Orange Flex, na Instagramie firmy (@orange_flex) oraz Blogu Flex, który zresztą poinformował nas o tej ofercie.

Reklama

Aby skorzystać ze znalezionych kodów, należy wpisać je w aplikacji, w zakładce Kody Promocyjne. Co ważne, trzeba je aktywować do końca dnia, 5 listopada. Nie jest to zbyt wiele czasu, ale warto tej ofercie zdecydowanie poświęcić chwilę.

Kodów promocyjnych szukamy między innymi w aplikacji Orange Flex

Zniżki w sklepie Flex

To jednak nie koniec atrakcji, jeżeli mowa o tym małym sukcesie Pomarańczowych. W Sklepie Flex można odebrać zniżkę -150 złotych na słuchawki Samsung Galaxy Buds 2. Jakiś czas temu Mateusz wypowiadał się u nas o nich pochlebnie, dlatego z pewnością warto się nad tą promocją pochylić. Zwłaszcza, że Orange dodaje do tego 150 zł w formie cashbacku oraz 6 miesięcy dostępu do TIDAL Premium.

Tak jak w przypadku kodów na darmowe GB, tutaj też trzeba się pospieszyć. Promocja obowiązuje wyłącznie dzisiaj, do 4 listopada 2021 roku.

Dobrze widzieć, że coraz więcej użytkowników interesuje się ofertą Orange Flex. Jest to nowoczesna, elastyczna oferta, która pod wieloma względami wyprzedza klasyczne abonamenty, nie wspominając już o usługach na kartę, rzadko już tak konkurencyjnych. Miejmy nadzieję, że operatorowi uda się przekonać do subskrypcji jeszcze więcej użytkowników smartfonów.