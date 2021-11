Kosmiczna strategia Aven Colony za darmo w Epic Games Store

Halloween za nami, pora więc na powrót do bardziej „standardowych” darmowych gier w Epic Games Store. W tym tygodniu grać możemy w Aven Colony — czyli ciekawy city builder z akcją osadzoną w komosie!

Aven Colony za darmo w Epic Games Store

W 2017 roku za sprawą gry Aven Colony, studio Mothership Entertainment zaliczyło debiut na rynku gier wideo. I to debiut całkiem udany, ponieważ Aven Colony spotkało się z całkiem pozytywnymi ocenami na premierę, zarówno graczy (75% pozytywnych opinii na Steam), jak i recenzentów. A czym tytuł ten jest? Najprościej grę tę opisałbym jako kosmiczne Cities: Skylines, choć nie można tu mówić o kopii, a jedynie lekkiej inspiracji.

Gra bowiem zyskała wiele oryginalnych mechanik, które sprawiają, że w Aven Colony gra się niezwykle przyjemnie. Nie jest to może i najbardziej wciągający city builder na rynku, ale z pewnością warto go sprawdzić — a już z pewnością w cenie zaproponowanej przez Epic Games Store ;)

Niestety, Aven Colony nie ma ani polskiej wersji językowej, ani wersji na komputery z systemem MacOS — tytuł ten odpalimy jedynie na Windowsie.

Wymagania sprzętowe Aven Colony:

Minimalne: Rekomendowane: System operacyjny: Windows 7 (64-bitowy) Windows 10 (64-bitowy) Procesor: Intel Core i3-3220 (3,3 GHz) Intel Core i5-4670 lub AMD A10-7850k Pamięć RAM: 4 GB 8 GB Wolne miejsce na dysku: 25 GB 25 GB Karta graficzna: GeForce GTX 470

lub AMD Radeon HD 7850 GeForce GTX 980 VRAM 4 GB

lub AMD Radeon R9 390X

Aven Colony możecie przypisać za darmo do swojego konta na stronie Epic Games Store lub bezpośrednio w aplikacji sklepu. Macie na to cały tydzień, bo 11 listopada 2021 roku o godzinie 17:00 zostanie udostępniona kolejna darmowa gra, o czym jak zawsze Was poinformujemy.