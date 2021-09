Studenci mają w Orange Flex dodatkowe przywileje – 250 GB internetu za darmo

Zniżki dla studentów to praktyczna rzecz – wszak budżet edukującego się człowieka potrafi być niezwykle napięty. To miło ze strony Orange Flex, że dla użytkowników tego planu ze statusem studenta, przygotowało dodatkowe ulgi.

Zmiana w ofercie studenckiej Orange Flex

Orange Flex ma teraz nową ofertę dla osób legitymujących się jako studenci. Mogą oni skorzystać z szeregu bonusów, przygotowanych specjalnie dla nich. Po kolei.

Reklama

Bonus nr 1 to miesiąc usługi Orange Flex za darmo. Dołączając do użytkowników Flexa, studenci mogą nie martwić się rachunkiem za usługę przez pierwszy okres rozliczeniowy. Wystarczy podczas uruchamiania usługi posłużyć się kodem FLEX. To jednak dopiero początek.

Bonus nr 2 to dodatkowy pakiet 250 GB na 6 miesięcy za darmo. Jak skorzystać z tej promocji? Wystarczy mieć aktywny plan Orange Flex, wejść do zakładki Odkryj w aplikacji operatora i wypełnić krótki formularz, potwierdzający status studenta. Następnie, po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, użytkownik otrzyma powiadomienie z linkiem przekierowującym do Klubu Flex, gdzie czekać na niego będzie specjalny kod na pakiet GB. Promocja ważna jest do 28 lutego 2022 roku.

Do tej pory z poprzednich edycji oferty studenckiej i promocji na ekstra gigabajty skorzystało ponad 10 tysięcy osób. Osoby, które zdecydowały się ją aktywować, pochodziły głównie z Warszawy, Katowic, Wrocławia, Krakowa i Poznania. 1/3 z nich przyszła do Orange Flex z polecenia znajomego.

Bonus nr 3 dotyczy tych, którzy chcieliby we wrześniu skorzystać z Okazji miesiąca i upolować urządzenia ze Sklepu Flex w niższych cenach. Niektóre zniżki sięgają nawet -23%. Na przykład w sklepie wylądowały właśnie: smartfon Samsung Galaxy A52s 5G za 1799 złotych oraz słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds 2 za 450 złotych.

Warto być czujnym

Nie tylko studenci regularnie otrzymują prezenty od Orange. W każdą środę z różnych bonusów mogą skorzystać klienci abonamentowi (tym razem do odebrania jest 5 GB internetu), a na brak okazji nie mogą też narzekać osoby mające numer na kartę. Wystarczy mieć oczy szeroko otwarte… albo śledzić Tabletowo, bo zawsze informujemy o najbardziej korzystnych prezentach.