Orange daje za darmo 1 TB internetu! Kto może otrzymać pakiet?

Operator Orange nie przestaje zaskakiwać – kolejny raz rusza z ofertą wakacyjną. Tym razem ogromem darmowych gigabajtów obdarowuje klientów planu Flex. W jaki sposób uruchomić bezpłatne dane na wakacje?

Darmowe gigabajty dla klientów Orange Flex

Orange Flex to oferta subskrypcyjna znanego operatora. Posiadacze aktywnego Planu lub osoby przenoszące się na tę ofertę mogą skorzystać z wakacyjnej promocji, dzięki której bez żadnych dodatkowych opłat otrzymają cały 1 TB (1024 GB) danych internetowych do wykorzystania. Ofertę można uruchomić od 18 czerwca do 31 sierpnia 2024 roku w aplikacji Orange Flex. Proces aktywacji jest bardzo prosty: po przejściu do zakładki Mój profil, a następnie sekcji Kody promocyjne w okno kodów należy wpisać TERALATO i zatwierdzić.

Pakiet darmowych gigabajtów obowiązuje na terenie Polski, nie będzie on więc aktywny w ramach roamingu ani nie zwiększy nałożonych limitów zagranicznych, a jego ważność wynosi 60 dni od momentu aktywacji. Po upływie tego czasu dodatkowe dane przepadną. Z kolei ilość wykorzystanych danych można na bieżąco monitorować za pomocą aplikacji.

Należy pamiętać, że zdobytym terabajtem nie można podzielić się z innymi użytkownikami w ramach funkcji Przekaż GB. Z promocji można skorzystać wyłącznie raz. Jeśli obecnie posiadamy aktywowany pakiet, zostanie on powiększony, jednak ważność gratisowych gigabajtów nadal będzie wynosiła 60 dni.

Szczegółowy regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej oraz bezpośrednio w aplikacji.

Jakie plany subskrypcyjne proponuje operator?

Plany Orange Flex dostępne są zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. W ramach oferty indywidualnej można wybierać spośród trzech propozycji: 35 złotych za miesiąc, 50 złotych za miesiąc lub 80 złotych za miesiąc. Klienci mogą także zdecydować się na płatną z góry subskrypcję roczną wynoszącą 350 złotych.

Plany subskrypcyjne w Orange Flex (źródło: Operator)

Orange Flex pozwala na wykorzystanie wirtualnej karty SIM lub zamówienie tradycyjnej wprost na domowy adres. Wszelkie decyzje związane z usługą zarządzane są przez aplikację. Dodatkową zaletą jest brak umowy – można więc zrezygnować z usługi lub przenieść numer w dowolnej chwili.