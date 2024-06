Revolut uruchamia nowe usługi w Polsce. Na co padło tym razem?

Revolut to globalny bank oparty o aplikację finansową, gromadzący wokół siebie aż 40 milionów klientów. Z jego usług obecnie korzysta około 3,5 miliona Polaków, którzy teraz zyskują nową ofertę inwestycyjną w formie obligacji. Jaki jest powód uruchomienia nowej propozycji na terenie naszego kraju?

Revolut z nową propozycją dla Polaków

Revolut to aplikacja finansowa, która obsługuje różne waluty. Jest więc wygodna i sprawdza się w wielu sytuacjach. Firma uzupełnia teraz swoją ofertę o kolejną propozycję skierowaną do Polaków – jest nim inwestycja w obligacje. Rozwiązanie to nie wiąże się z dużym ryzykiem, cechuje się stabilnością oraz szansą na zdywersyfikowanie swojego portfela.

Polacy za pomocą nowego rozwiązania Revoluta będą mogli dokonywać obrotu za pomocą obligacji korporacyjnych oraz rządowych, również polskich – lista w przyszłości będzie obejmowała większą liczbę propozycji.

Proces inwestycyjny rozpoczyna się od kwoty minimalnej w wysokości 100 dolarów lub 100 euro. Za każdą transakcję doliczana jest stała opłata na poziomie 0,25%, a minimalnie wynosi ona 1 dolar lub 1 euro. Ważne jest, aby przed podjęciem inwestycji zapoznać się ze szczegółami, gdyż – jak wspomina przedsiębiorstwo – mogą zostać naliczone inne opłaty.

Dlaczego postawiono na obligacje?

Jednym z powodów, dla których przedsiębiorstwo postanowiło uruchomić obligacje jest przeprowadzone w zeszłym roku badanie ankietowe. Revolut zapytał 15 tysięcy osób, pochodzących z 15 krajów Europy, o bezpieczeństwo związane z inwestycjami. Aż 31% ankietowanych Polaków zaznaczyło, że woli unikać ryzyka i angażuje się wyłącznie w bezpieczne procesy inwestycyjne. Kolejne 19% przyznało, że może zaakceptować umiarkowane ryzyko, a zaledwie 7% naszych rodaków mogłoby zdecydować się na podjęcie dużego ryzyka w nadziei na zysk.

Jak twierdzi przedsiębiorstwo, obligacje w Revolucie to również następny krok, aby opracować wszechstronną platformę inwestycyjną. System został skierowany również do początkujących inwestorów i ma obejmować różne klasy aktywów. Klienci mogą skorzystać z list obserwacyjnych, wykresów czy depesz rynkowych, które są aktualizowane na bieżąco w aplikacji. Usługi obejmują ponad 2,8 tysiąca spółek notowanych na amerykańskiej i europejskiej giełdzie.

Za nowe usługi, prowadzone za pośrednictwem Revoluta na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), odpowiada spółka Revolut Securities Europe UAB.