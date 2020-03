Brakło Ci internetu w Orange na kartę? Możesz dokupić 5 GB za 5 zł!

Z roku na rok użytkownicy transferują coraz więcej danych, więc nierzadko zdarza się, że wykorzystują dostępny pakiet internetu zanim ten zdąży się odnowić. W ostatnim czasie, jako że zaleca się wszystkim pozostanie w domu, jeśli ktoś nie musi z niego wychodzić do – na przykład – pracy, może się to dziać szybciej i w takich sytuacjach przydałoby się dokupić trochę gigabajtów, najlepiej w atrakcyjnej cenie. I teraz klienci Orange, którzy korzystają z oferty na kartę i taryf typu „no limit”, mogą to zrobić.

To całkowicie naturalne, że ilość przesyłanych danych w sieci komórkowej szybko rośnie z roku na rok. Przez internet można załatwić coraz więcej spraw, w tym także tych urzędowych, a do tego kolejni użytkownicy przekonują się do serwisów VOD, które nierzadko potrafią wciągnąć na długie godziny (i przy okazji pochłonąć sporo gigabajtów). Jednocześnie, mimo że mamy XXI wiek, nie wszędzie dostępny jest internet stacjonarny bez limitu danych – w wielu miejscach jedyną możliwością, aby skorzystać z sieci, jest internet mobilny. I kółeczko się zamyka.

Błogosławieństwem dla użytkowników jest więc to, że dostają oni od operatorów coraz większe paczki danych do wykorzystania każdego miesiąca, lecz czasami zdarza się, że ktoś zużyje je przed końcem aktualnego okresu rozliczeniowego i musi dodatkowo dopłacać za „nadprogramowy” transfer (co nierzadko wiąże się ze sporym wydatkiem) lub pogodzić się z aktywowanym tzw. lejkiem.

Pakiet 5 GB za 5 złotych w Orange na kartę

Orange postanowiło wyjść naprzeciw potrzebom użytkowników, którym zdarza się zużyć dostępny pakiet internetowy zanim ten zdąży się odnowić. Szczególnie teraz o to nietrudno, bowiem przez strach przed koronawirusem SARS-CoV-2 (w Polsce mamy na razie „stan zagrożenia epidemicznego” i dobrze by było, gdyby tak pozostało) więcej osób siedzi w domu i się nudzi, a najskuteczniej zabija się czas surfując po sieci.

Od teraz użytkownicy oferty na kartę i jednocześnie pakietów typu „no limit” mogą w dowolnym momencie dokupić dodatkowe 5 GB za jedyne 5 złotych – to bardzo atrakcyjna oferta i z pewnością godna polecenia, jeśli komuś zabraknie internetu przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. Transfer będzie ważny do końca ważności pakietu i można go włączyć zarówno w wersji jednorazowej, jak i automatycznie odnawialnej taryf „Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” i „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB”. Aby to zrobić, należy wysłać SMS o treści PAKIET pod numer 696 lub 630 (*opłata jak za SMS do Orange).

Dodatkowy pakiet internetu można kupić wielokrotnie nawet w ciągu jednego okresu rozliczeniowego, także po wykorzystaniu pakietu bazowego. Jedynym warunkiem jest, żeby użytkownik miał aktywną usługę „bez limitu”. Ilość i ważność pozostałego transferu można sprawdzić poprzez wysłanie SMS-a o treści ILE pod ten sam numer, pod jaki wysłano wiadomość o treści PAKIET.

10 GB internetu za darmo

Zanim jednak skorzystacie z taniego pakietu, możecie za darmo dostać 10 GB, które będą ważne do końca marca 2020 roku. Więcej na temat tej oferty przeczytacie w podlinkowanym poniżej artykule. Jeśli natomiast macie ofertę Orange Flex, przysługuje Wam pakiet Video Pass bez opłat przez dwa tygodnie.

Źródło: Biuro Prasowe Orange Polska

