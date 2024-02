Ten smartfon jeszcze nigdy nie był tak tani. Promocja wkrótce się jednak skończy

Kupienie taniego smartfona w Polsce nie jest żadnym wyzwaniem – w sklepach jest ich bardzo dużo. Ta promocja może jednak szczególnie zwrócić uwagę klientów, gdyż wraz z telefonem otrzymają oni słuchawki bezprzewodowe.

Krótka promocja na tani smartfon ZTE

ZTE Blade A53 Pro zadebiutował w Polsce w połowie 2023 roku, zatem nie jest to już najnowsza propozycja, aczkolwiek też jeszcze nie leciwa. Jego sugerowana cena została wówczas ustalona na 599 złotych, lecz producent regularnie przygotowywał promocje, dzięki którym można było kupić ten model w niższej cenie.

Podobnie jest również teraz. Dziś i tylko dziś, do godziny 22:00 lub do wyczerpania zapasów, kupicie ZTE Blade A53 Pro za 349 złotych. To najniższa cena w oficjalnej polskiej dystrybucji. Na tym jednak nie koniec, bo wraz ze smartfonem otrzymacie w prezencie słuchawki bezprzewodowe ZTE TWS Buds 2.

Co oferuje ZTE Blade A53 Pro? (specyfikacja)

Jako że jest to budżetowy model, jest on skierowany do osób, które nie mają wyśrubowanych oczekiwań. Urządzenie oferuje m.in. wyświetlacz o przekątnej 6,52 cala i rozdzielczości HD+ z wycięciem w kształcie litery „V”, w którym umieszczono 5 Mpix aparat. Na tyle są natomiast dwa aparaty: 13 Mpix (f/2.2) i 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi ostrości, a także czytnik linii papilarnych.

„Pod maska” smartfona znajdują się zaś procesor UNISOC SC9863A1 1,6 GHz wraz z 4 GB RAM LPDDR4X i 64 GB pamięci wewnętrznej typu eMMC 5.1. Jedną i drugą pamięć da się rozszerzyć – pierwszą „wirtualnie” (tj. kosztem masowej) o 3 GB, zaś drugą z wykorzystaniem karty microSD. Całość ma wymiary 164×75,8×8,7 mm, waży 198 gramów, pracuje pod kontrolą systemu Android 12 i czerpie prąd z akumulatora o pojemności 5000 mAh, który ładuje się przez port micro USB 2.0.

Promocja na model ZTE Blade A53 Pro ze słuchawkami ZTE TWS Buds 2 dostępna jest w oficjalnym sklepie internetowym ZTE. W zestawie producent dodaje ładowarkę do smartfona.