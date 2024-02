Samsung twierdzi, że nie ma czegoś takiego jak „prawdziwe zdjęcie”

Zdecydowana większość amatorskiej fotografii w dzisiejszych czasach to dzieła wykonane smartfonem. Według jednego z kierowników w Samsungu, takie zdjęcia trudno nazwać prawdziwymi.

Lista kategorii urządzeń, które zostały pokonane przez smartfony, nie jest zbyt długa, ale za to całkiem imponująca. Przecież skupiając się wyłącznie na fotografii, nie będzie przesadą, jeżeli powiem, że „przypakowane telefony” wymiotły z rynku aparaty cyfrowe oraz lustrzanki. Do zastosowań profesjonalnych większość producentów oferuje już tylko urządzenia bezlusterkowe.

Oczywiście małe matryce i obiektywy, aby uchwycić ładne kadry, nie mogą wyłącznie polegać na właściwościach fizycznych – muszą posiłkować się algorytmami czy najpopularniejszym rozwiązaniem ostatnich lat – sztuczną inteligencją. Rodzi to oczywiście pytania, czy takie upiększone zdjęcie jest jeszcze zgodne z rzeczywistością. Ciekawy pogląd na to ma Patrick Chomet, kierownik ds. doświadczenia klienta w Samsungu. Uważa on bowiem, że nie istnieje coś takiego jak „prawdziwe zdjęcie”.

Jest takie ładne zdjęcie księżyca wykonane przez Marquesa Brownlee (dziennikarz technologiczny – przyp. red.). Wszyscy myśleli „Czy to prawdziwe, czy nieprawdziwe [zdjęcie]?” Pojawiła się debata o tym, co składa się na prawdziwe zdjęcia. W zasadzie nie ma czegoś takiego jak prawdziwe zdjęcie. Dopóki masz sensory, które próbują coś uchwycić, reprodukujesz to, co widzisz i to nic nie znaczy – nie ma prawdziwego zdjęcia. Możemy próbować zdefiniować prawdziwe zdjęcie, mówiąc „zrobiłem to zdjęcie”, ale jeżeli użyłeś AI, aby zoptymalizować zoom, autofokus lub scenę, to czy jest ono prawdziwe? Czy to wszystko to jednak wyłącznie filtry? Nie ma prawdziwego zdjęcia, kropka.

Patrick Chomet w rozmowie z serwisem TechRadar