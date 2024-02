Poczta Polska wdraża nową usługę. Położy kres awizom?

Mimo że Poczta Polska jest obecnie w nie najlepszej sytuacji, nie stoi w miejscu, tylko stale się rozwija. Dziś ogłosiła wdrożenie nowej usługi, dzięki której wiele osób nie minie się już z listonoszem lub listonoszką.

Poczta Polska wprowadza elektroniczną zapowiedź doręczenia przesyłek rejestrowanych

Do obecnej sytuacji Poczty Polskiej doprowadziło wiele czynników. Nie (do końca) jest tak, że to wyłącznie wina samego przedsiębiorstwa, gdyż mocą prawną jest ono zmuszone do świadczenia nierentownych usług i utrzymywania placówek pocztowych, co negatywnie wpływa na jego kondycję. Konkurencja (m.in. InPost, DHL i DPD) nie ma takich obciążeń, dzięki czemu ma większe możliwości podnoszenia jakości świadczonych usług.

Sytuacja Poczty Polskiej jest obecnie bardzo zła – nad przedsiębiorstwem wisi widmo upadłości. Mimo to cały czas się rozwija, o czym świadczy ogłoszenie wdrożenia nowej usługi. Mowa o elektronicznej zapowiedzi doręczenia przesyłek rejestrowanych. Do tej pory była ona dostępna wyłącznie dla przesyłek dostarczanych przez Pocztex, natomiast teraz skorzystają z niej odbiorcy (prawie) wszystkich przesyłek, również przynoszonych przez listonoszy i listonoszki.

Na czym polega elektroniczna zapowiedź doręczenia przesyłek rejestrowanych?

Poczta Polska informuje, że odbiorca przesyłki rejestrowanej, czyli na przykład listu poleconego, otrzyma rano wiadomość SMS lub e-mail o planowanym dostarczeniu przesyłki. Zostanie ona wysłana zanim pracownicy Poczty Polskiej rozpoczną ich doręczanie. Co jednak ważne: nie dotyczy to przesyłek z zadeklarowaną wartością oraz doręczanych na podstawie przepisów innych ustaw niż ustawa Prawo pocztowe, dotyczących sposobu, zasad i trybu doręczeń (postępowanie cywilne, karne, administracyjne, podatkowe, sądowo-administracyjne, naruszenie dyscypliny finansów publicznych).

W sytuacji, gdy odbiorca nie odbierze przesyłki rejestrowanej, otrzyma wiadomość SMS lub e-mail z informacją, od i do kiedy oraz w jakim miejscu może ją odebrać. Jednocześnie Poczta Polska informuje, że nie zrezygnuje z wystawiania papierowych awizów, lecz ich okazanie nie będzie już niezbędne w placówce podczas odbierania przesyłki.

Ważne jest również to, że usługa elektronicznej zapowiedzi doręczenia przesyłek rejestrowanych jest bezpłatna – nie trzeba za nią dodatkowo płacić. Wystarczy, że nadawca poda numer telefonu lub adres e-mail odbiorcy na druku lub elektronicznej książce nadawczej (Elektroniczny Nadawca, EN).

źródło: Poczta Polska

Elektroniczna zapowiedź doręczenia przesyłek rejestrowanych może zatem ograniczyć liczbę sytuacji, w których listonosz lub listonoszka nie zastanie odbiorcy w domu – adresat może wstrzymać się z wyjściem aż do momentu odebrania przesyłki. Być może ograniczy to też przypadki, gdy listonosz/listonoszka nawet nie dzwoni do drzwi, tylko od razu wystawia awizo. To niestety nierzadkie zjawisko, choć ma wpływ na nie fakt, że Poczta Polska ma za mało pracowników i listonosze/listonoszki nie są w stanie roznieść wszystkich przesyłek – właśnie dlatego niektóre od razu awizują bez próby doręczenia (bo tak jest szybciej – raczej nie wynika to ze złośliwości).

Przy okazji dodajemy nowego TikToka Pocztexu Poczty Polskiej, który powinien wywołać uśmiech na Waszej twarzy :)