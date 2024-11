Powiem Ci, jak kupić świetnego Samsunga w znakomitej cenie

Mimo że Samsung Galaxy S23 Ultra nie jest najnowszym flagowcem producenta z Korei Południowej i wkrótce miną dwa lata od jego premiery, to wciąż jest świetnym wyborem. Szczególnie w takiej cenie.

Smartfon Samsung Galaxy S23 Ultra w znakomitej cenie

W czerwcu 2024 roku Samsung Galaxy S23 Ultra był dostępny za 4499 złotych i wydawało się, że to „promocja ostatniej szansy”, ponieważ smartfon nie jest już powszechnie dostępny w sklepach z elektroniką i można było odnieść wrażenie, że producent wyprzedaje resztki magazynowe.

Najwyraźniej jest ich więcej niż mogłoby się wydawać, ponieważ urządzenie wciąż jest dostępne w sprzedaży w sklepie producenta, na dodatek teraz w jeszcze niższej cenie, którą możecie dodatkowo obniżyć o około pół tysiąca złotych. Zainteresowani?

Samsung Galaxy S23 Ultra za niewiele ponad 3700 złotych

Oczywiście, że tak, więc czas przejść do konkretów. W oficjalnym sklepie producenta z Korei Południowej Samsung Galaxy S23 Ultra w wersji 8/256 GB jest dostępny za 4199 złotych, czyli o 300 złotych taniej niż w czerwcu. Już taka cena bardzo zachęca do zakupu, gdyż w momencie premiery model ten kosztował… 6799 złotych.

Gdzie kupić? Recenzja Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256 GB ok. 4199 zł Samsung Zawiera linki afiliacyjne.

Jak jednak już wspomniałem, możecie kupić go jeszcze taniej, ale musicie zrobić dwie rzeczy. Pierwszą jest pobranie i zainstalowanie aplikacji Samsung Shop, która jest dostępna w sklepach Google Play i Apple App Store. Gdy to zrobicie i złożycie zamówienie za pośrednictwem tego programu, otrzymacie 5% zniżki – wystarczy wpisać w koszyku kod rabatowy START. Warunek: musi to być pierwsze zamówienie. Po użyciu kodu cena obniży się do 3989,05 złotych.

Ponadto możecie skorzystać z promocji, w ramach której Samsung zapłaci za Was dwie (pierwsze) raty, jeśli rozłożycie płatność na 30 rat 0%. Przy kwocie 3989,05 złotych daje to dodatkową oszczędność w wysokości blisko 266 złotych. Oznacza to, że finalnie za smartfon Samsung Galaxy S23 Ultra zapłacicie niespełna 3724 złote.

To zdecydowanie oferta godna rozważenia i skorzystania. Ewentualnie na podobnych zasadach możecie obniżyć cenę Galaxy S24 Ultra, który w sklepie Samsunga kosztuje od 4999 złotych (za niego po wszystkich rabatach zapłacicie około 4433 złote).