Chcesz kupić tani smartfon z 5G? Redmi Note 10 5G w promocji Cię zainteresuje

Dziś już praktycznie każdy może sobie pozwolić na zakup smartfona z modemem 5G, ponieważ ich ceny spadły do bardzo przystępnych poziomów. Redmi Note 10 5G, który jest dostępny w promocji, jest jednak najtańszym modelem, obsługującym sieć piątej generacji.

Wizja dostępu do sieci 5G działa na wyobraźnię klientów i skutecznie zachęca ich do wybierania ofert, które go zapewniają. Szczególnie że w zasięgu tej technologii znajduje się coraz więcej mieszkańców Polski – w przypadku sieci Plus jest to już ponad 13 mln osób!

Promocja na Redmi Note 10 5G. Jak tani smartfon z 5G, to właśnie ten

Jednocześnie kupno smartfona z modemem 5G wiąże się z coraz mniejszym wydatkiem, ponieważ ich ceny szybko spadły do akceptowalnych dla większości klientów poziomów. Redmi Note 10 5G do tej pory był jednym z najtańszych, a teraz w promocji jest nawet najtańszym, ponieważ jego cena zaczyna się już od 799 złotych.

źródło: Xiaomi

Gwoli ścisłości należy jednak zaznaczyć, że 799 złotych kosztuje wersja podstawowa, tj. z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Za wariant z 4 GB RAM i 128 GB przestrzeni na pliki użytkownika należy zapłacić 899 złotych, natomiast za model z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej – 999 złotych. We wszystkich trzech przypadkach oznacza to obniżkę aż o 200 złotych względem ceny regularnej.

Promocja na Redmi Note 10 5G jest zatem bardzo zachęcająca, lecz jest jeden, dość istotny „haczyk”, a mianowicie bardzo krótki czas jej obowiązywania. Oferta jest ważna tylko do jutra, tj. 29 czerwca 2021 roku, do godziny 7:59 lub do wyczerpania zapasów. Smartfon można kupić w obniżonych cenach w oficjalnej polskiej dystrybucji, m.in. w sklepie Media Expert.

źródło: Xiaomi

Dla przypomnienia, oprócz modemu 5G, Redmi Note 10 5G oferuje również wyświetlacz Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania przewodowego o mocy 18 W, aparat główny o rozdzielczości 48 Mpix, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, moduł NFC oraz port podczerwieni i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Redmi Note 10 5G ma wymiary 161,81×75,34×8,92 mm, waży 190 gramów i pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem MIUI 12.