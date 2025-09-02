Wakacje się skończyły. Ale to nie koniec promocji na paliwo

Wakacje się skończyły, a wraz z nimi wakacyjne promocje na paliwo. Na niektórych stacjach nadal możecie jednak nieco zaoszczędzić. Aby skorzystać z okazji, trzeba spełnić kilka warunków.

Koniec wakacji to koniec promocji na paliwo

W wakacje w 2025 roku na większości stacji w Polsce dostępne były promocje na paliwo. Okazuje się jednak, że na tankowaniu nadal można nieco zaoszczędzić, choć rok szkolny już wystartował. Przez cały wrzesień 2025 roku kierowcy mogą obniżyć koszt każdego tankowania oraz zakupów na stacjach Orlen o nawet 20 złotych. Promocja obowiązuje w każdy dzień tygodnia i potrwa aż do końca miesiąca.

Podstawowym warunkiem, aby móc skorzystać z promocji, jest posiadanie zainstalowanej aplikacji Orlen Vitay. Rabat jest wielokrotnego użytku i można z niego korzystać bez żadnego limitu. Należy jednak pamiętać o spełnieniu kilku warunków, w tym:

zatankowaniu minimum 30 litrów benzyny lub oleju napędowego marki Effecta lub Verva (wyłącznie do baku pojazdu),

zakupie dowolnego produktu z oferty pozapaliwowej (z wyjątkiem m.in. wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, alkoholu, wyrobów medycznych czy doładowań – zaznaczę, że wyłączeń jest więcej i warto przed zakupem przejrzeć je w regulaminie),

aktywowaniu kuponu w aplikacji przed płatnością,

zeskanowaniu aplikacji w kasie.

Ile można zaoszczędzić na paliwie na Orlenie we wrześniu 2025 roku?

Warto zaznaczyć, że kwota oszczędności w ramach nowej promocji Orlenu uzależniona jest od objętości zatankowanego do baku paliwa. Rabat wyniesie:

10 złotych przy tankowaniu od 30 do 39,99 litrów,

15 złotych przy tankowaniu od 40 do 49,99 litrów,

20 złotych przy tankowaniu powyżej 50 litrów.

Orlen informuje też o promocji śniadaniowej w Stop Cafe, która także obowiązuje do końca września 2025 roku. Przy zakupie kanapki lub zestawu śniadaniowego w godzinach od 4:00 do 11:30 kawa bądź inny gorący napój o pojemności 210 mililitrów kosztuje 5 złotych. Koncern zaznacza jednak, że promocje nie łączą się ze sobą.