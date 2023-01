I to jest dobra promocja – wypasiony smartfon taniej o 500 złotych!

Producent tego smartfona jeszcze nigdy nie zdecydował się na tak duży rabat – ta promocja pozwoli Wam zaoszczędzić aż pół tysiąca złotych. Dzięki niej kupicie naprawdę wypasiony model, który ma wiele mocnych elementów w specyfikacji.

Infinix Zero Ultra to naprawdę wypasiony smartfon

Infinix walczy o polskiego klienta dopiero od kilku miesięcy. Producent ma w swojej ofercie zarówno bardzo tanie smartfony, jak i modele, skierowane do osób, które mają znacznie większe wymagania. Infinix Zero Ultra jest przeznaczony właśnie dla takich użytkowników.

Jeśli chodzi o miejsce w hierarchii, Infinix Zero Ultra dzierży miano obecnego flagowca marki – zarówno pod względem parametrów technicznych, jak i ceny (do której przejdziemy za chwilę). Producent zdecydował się bowiem umieścić na pokładzie tego urządzenia kilka naprawdę topowych rozwiązań.

Pierwszym z nich jest aparat o rozdzielczości aż 200 Mpix, i to z optyczną stabilizacją obrazu. Kolejną, mocną stroną tego modelu jest wsparcie dla ładowania przewodowego o mocy aż 180 W, dzięki któremu akumulator o pojemności 4500 mAh można naładować od 0 do 100% w zaledwie kilkanaście minut. Ponadto Infinix Zero Ultra robi wrażenie za sprawą dużego, obustronnie zakrzywionego ekranu AMOLED o przekątnej 6,8 cala rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i ekranowym czytnikiem linii papilarnych.

Na pokładzie smartfona znajduje się też 256 GB wbudowanej pamięci i 8 GB RAM z funkcją „rozszerzenia” dostępnej pamięci operacyjnej o dodatkowe 5 GB (jest ona wydzielana z zasobów pamięci wewnętrznej). Sercem urządzenia jest zaś procesor MediaTek Dimensity 920 ze zintegrowanym modemem 5G.

6.9 Ocena

Ponadto Infinix Zero Ultra odda Wam do dyspozycji aparat z matrycą 13 Mpix i obiektywem ultraszerokokątnym na tyle oraz 32 Mpix na przodzie, a także funkcję nagrywania wideo przednim i tylnym aparatem jednocześnie, jak również diody doświetlające zarówno na froncie, jak i panelu tylnym. Do tego będziecie mogli też korzystać z radia FM, modułu NFC i dual SIM.

Promocja na Infinix Zero Ultra – cena obniżona aż o 500 złotych

W momencie polskiej premiery Infinix Zero Ultra kosztował 2999 złotych. W ramach poprzedniej promocji można go było kupić o 200 złotych taniej, natomiast teraz producent zdecydował się obniżyć jego cenę aż o pół tysiąca złotych, co oznacza, że zapłacicie za niego 2499 złotych. Co ciekawe, Infinix podaje, że w tej cenie dostępna jest tylko czarna wersja kolorystyczna, ale bez problemu kupicie za tyle też srebrną (aczkolwiek tylko w wybranych sklepach).

Producent nie podaje, do kiedy obowiązuje promocja, ale nie jest to flash sale, dlatego – zanim podejmiecie decyzję o zakupie – spokojnie zdążycie przeczytać naszą recenzję Infinix Zero Ultra.