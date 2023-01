Allegro daje gwarancję najniższej ceny. Znajdziesz taniej? Dostaniesz zwrot różnicy

Każdy chce kupić dany produkt najtaniej. Najczęściej wymaga to jednak sporo wysiłku. Allegro postanowiło ułatwić klientom życie – po prostu daje gwarancję najniższej ceny. Jeśli jednak ktoś mimo wszystko znajdzie kupioną rzecz gdzieś taniej, platforma zwróci różnicę w cenie.

Gwarancja najniższej ceny na Allegro

Przeciętny klient nie jest łowcą promocji. Najczęściej napis „PROMOCJA” jest dla niego wystarczającym powodem, aby kupić przeceniony produkt. Wdrożenie europejskiej dyrektywy Omnibus trochę utrudniło życie sklepom, aczkolwiek początki jej stosowania pozostawiają wiele do życzenia, dlatego do akcji wkroczył UOKiK. Mimo wszystko duża część konsumentów nie szuka najlepszej okazji, tj. sklepu, który sprzedaje dany produkt najtaniej.

Z drugiej strony prawdopodobnie każdy ma uczucie satysfakcji, gdy rzeczywiście kupi coś najtaniej – świadomie czy nie. W przeszłości zdarzyło się, że jakiś sklep dawał gwarancję najniższej ceny (Castorama wciąż zapewnia, że nie pozwoli nikomu pobić jej cen) – teraz zdecydowało się na to Allegro. Jak działa najnowsza promocja najpopularniejszej platformy e-commerce w Polsce?

Przede wszystkim słowo „promocja” zostało użyte nie przez przypadek, ponieważ jest to akcja czasowa – Gwarancja najniższej ceny w internecie obowiązuje tylko do 29 stycznia 2023 roku, do godziny 23:59. Ponadto objęte są nią wyłącznie wybrane produkty, oznaczone specjalną etykietą z napisem NAJTANIEJ na czerwonym tle.

Co w sytuacji, gdy klient znajdzie jakiś produkt taniej w innym sklepie?

Mimo że przy danym produkcie będzie widniała etykieta z napisem NAJTANIEJ, niewykluczone, że klient, który go kupi, jednak znajdzie dany produkt taniej w innym sklepie. W takiej sytuacji może liczyć na zwrot różnicy w cenie, zaokrągloną w górę do 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 lub 200 złotych. Zwrot zostanie przekazany w formie kuponu rabatowego do wykorzystania na Allegro w ciągu 30 dni.

Aby jednak otrzymać zwrot różnicy w cenie, należy w ciągu 24 godzin od zakupu na Allegro znaleźć identyczny produkt w sklepie, wskazanym przez Allegro. Na liście znajdują się:

amazon.pl,

answear.com,

aptekagemini.pl,

bonito.pl,

bricoman.pl,

castorama.pl,

decathlon.pl,

empik.com,

euro.com.pl,

frisco.pl,

iparts.pl,

komputronik.pl,

leroymerlin.pl,

mediaexpert.pl,

mediamarkt.pl,

notino.pl,

oleole.pl,

sfd.pl,

sport-shop.pl,

superpharm.pl,

taniaksiazka.pl,

tim.pl,

zooplus.pl.

Następnie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (w ciągu 24 godzin od zakupu). Zgłoszenie zostanie rozpatrzone w ciągu 30 dni od zakończenia akcji. Należy jednak pamiętać, że różnica w cenie nie może uwzględniać kosztów dostawy, a ponadto Allegro zastrzega, że nie bierze pod uwagę rabatów wynikających z zestawu, voucherów i promocji w formie „cashback” ani produktów używanych, nieoryginalnych, uszkodzonych, outletowych, licytowanych i powystawowych.

Regulamin akcji promocyjnej „Gwarancja najniższej ceny w internecie” (PDF