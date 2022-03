Promocja: kupujesz składanego Samsunga i dostajesz smartwatch oraz słuchawki za darmo

W sklepach regularnie można spotkać promocje typu „2 w cenie 1”. Tym razem można dostać trzy urządzenia, płacąc tylko za jedno. Przy zakupie składanego smartfona Samsunga otrzymacie bowiem smartwatch i słuchawki prawdziwie bezprzewodowe tego producenta w prezencie.

Promocja: smartwatch i słuchawki za darmo do składanego Samsunga

Wiele mówi się o ekosystemie, który tworzą różne produkty jednego producenta. Nie jest bowiem tajemnicą, że urządzenia jednej marki najlepiej współpracują ze sobą, a do tego nierzadko wybrane funkcje są dostępne wyłącznie w obrębie właśnie danego ekosystemu. Najnowsza promocja pozwoli Wam go stworzyć mniejszym kosztem.

Zasady są proste – jeżeli kupicie składany smartfon Galaxy Z Flip 3 lub Galaxy Z Fold 3 u wybranego partnera Samsunga, otrzymacie w prezencie smartwatch Galaxy Watch 4 w wersji Bluetooth oraz słuchawki prawdziwie bezprzewodowe (TWS) Galaxy Buds 2. W obu przypadkach możecie wybrać dowolny dostępny kolor, natomiast smartwatcha również rozmiar koperty.

źródło: Media Expert

W oficjalnej polskiej dystrybucji Galaxy Watch 4 Bluetooth kosztuje od ~1000 złotych (40 mm) do ~1300 złotych (44 mm), natomiast Galaxy Buds 2 ~600 złotych. Łącznie możecie zatem zaoszczędzić nawet ~2000 złotych. Zarówno smartwatch, jak i słuchawki będą idealnym uzupełnieniem smartfona, a na dodatek trzeba zaznaczyć, że ten pierwszy oferuje funkcje pomiaru ciśnienia i EKG wyłącznie po połączeniu go ze smartfonem Galaxy z systemem Android 7.0 lub nowszym.

Czy gdzieś jest haczyk? Jak to często bywa – „promocje nie łączą się ze sobą”, co oznacza, że za Galaxy Z Flip 3 zapłacicie w większości sklepów biorących udział w promocji pełną cenę, aczkolwiek na przykład w Media Expert czarną wersję kolorystyczną w konfiguracji 8 GB/128 GB kupicie już za 4199 złotych, a wariant 8 GB/256 GB za 4549 złotych (z kodem rabatowym ME25-280322; oferta ważna do 28 marca 2022 roku).

Z kolei Galaxy Z Fold 3 możecie kupić od 6999 złotych za konfigurację z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej (na przykład w sklepie RTV Euro AGD). Promocja z gratisami obowiązuje do 3 kwietnia 2022 roku lub do wyczerpania zapasów.