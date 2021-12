Bestsellerowe Dead by Daylight za darmo!

Jeden z największych hitów Steama można od teraz pobrać całkowicie za darmo! Trzeba się jednak pośpieszyć, bo promocja na Dead by Daylight potrwa tylko przez najbliższy tydzień.

Dead by Daylight za darmo

Pomimo że Dead by Daylight swoją premierę miało dość dawno temu, bo w czerwcu 2016 roku, to tytuł ten nadal systematycznie podbija listę bestsellerów Steama. Gra Behaviour Interactive wciąż przyciąga do siebie dziesiątki tysięcy graczy, często trafiając do TOP10 najczęściej odtwarzanych gier na Steam! Pora więc, by Dead by Daylight podbiło kolejną platformę.

Zasady Dead by Daylight są bardzo proste: na jednej mapie pięciu graczy dzieli się na dwie grupy – jednego zabójcę i cztery ofiary. Jak łatwo się domyślić, ofiary muszą uciec mordercy, wykonując określone zadania, a zabójca musi im tę ucieczkę uniemożliwić przy pomocy różnych pułapek i innych śmiercionośnych broni.

Gra Behaviour Interactive cechuje się sporą różnorodnością, dzięki czemu w tytule tym znajdziemy wiele znacząco różniących się od siebie map, a także zadań dla ocalałych. Liczyć możemy również na kilkunastu zabójców do wyboru – niektórych z nich z pewnością znacie z kinowych slasherów!

Dead by Daylight zapewnia polską wersję językową w postaci napisów, a także crossplay pomiędzy wszystkimi dostępnymi platformami, co oznacza, że wspólnie na jednym serwerze grać mogą gracze PC z posiadaczami konsol PlayStation, Xbox (dotyczy to również użytkowników chmury Microsoftu!) i Nintendo.

Wymagania sprzętowe Dead by Daylight:

Minimalne: Rekomendowane: System operacyjny: Windows 10 (64-bitowy) Windows 10 (64-bitowy) Procesor: Intel Core i3-4170 lub AMD FX-8120 Intel Core i3-4170 lub AMD FX-8300 lub lepszy Pamięć RAM: 8 GB 8 GB Wolne miejsce na dysku: 50 GB 50 GB Karta graficzna: GeForce GTX 460 (1 GB)

lub AMD HD 6850 (1 GB) GeForce 760 lub AMD HD 8800

lub lepsza z 4 GB pamięci

While True: Learn() – Data Scientist Edition za darmo

Oprócz dania głównego w postaci Dead by Daylight, możecie również pobrać za darmo While True: Learn() – Data Scientist Edition, na które składa się dość skomplikowana gra logiczna While True: Learn() wraz z oryginalną ścieżką dźwiękową. Ostrzegam jednak, że nie jest to gra dla każdego – poziom wejścia jest tu naprawdę wysoki!

Dead by Daylight i While True: Learn() możecie już przypisywać za darmo do swojego konta na stronie Epic Games Store lub bezpośrednio w aplikacji sklepu. Macie na to cały tydzień, bo dopiero 9 grudnia 2021 roku o godzinie 17:00 zostaną udostępnione kolejne darmowe gry.