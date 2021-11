Słuchawki Apple AirPods Pro z etui ładującym MagSafe w świetnej cenie. Taniej nie kupisz!

W oficjalnym sklepie Apple słuchawki AirPods Pro z etui ładującym MagSafe kosztują 1249 złotych, natomiast w renomowanych sklepach ~1100 złotych. Dzięki tej promocji możecie jednak kupić je znacznie taniej!

Mega promocja: Słuchawki bezprzewodowe TWS Apple AirPods Pro z etui ładującym MagSafe w świetnej cenie

Słuchawki Apple AirPods Pro zostały wprowadzone na rynek 28 października 2019 roku, a więc ponad dwa lata temu. Mimo że nadal nie doczekały się bezpośrednich następców, w tzw. międzyczasie zestaw, w jakim są sprzedawane, został lekko zmodernizowany, ponieważ dotychczasowe etui ładujące zamieniono na wersję z obsługą technologii MagSafe (zadebiutowała ona w 2020 roku obok smartfonów z serii iPhone 12).

Od samego początku słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro kosztują w oficjalnym sklepie Apple 1249 złotych. Czas jednak zrobił swoje i renomowane sklepy z elektroniką obecnie sprzedają je za ~1100 złotych. Dzięki kumulacji promocji w sklepie Media Expert możecie jednak kupić je znacznie taniej, nawet już za ~860 złotych.

Macie do wyboru dwie możliwości. Możecie kupić słuchawki Apple AirPods Pro za gotówkę – wówczas zapłacicie za nie 919 złotych. Już taka cena jest ogromnie zachęcająca, aczkolwiek jest jeszcze jedna opcja, dzięki której te słuchawki TWS będą Wasze za mniej niż 860 złotych.

W sklepie Media Expert trwa bowiem promocja, za sprawą której sklep zapłaci za Was dwie pierwsze raty, jeżeli rozłożycie płatność na 30 rat 0%. Dzięki temu finalnie zapłacicie za słuchawki bezprzewodowe TWS Apple AirPods Pro zaledwie 857,74 złotych. To bezkonkurencyjna oferta w oficjalnej dystrybucji.

Promocja z dwiema ratami gratis obowiązuje aż do 31 grudnia 2021 roku, ale nie wiadomo, jak długo będzie obowiązywała obniżona cena na same słuchawki Apple. Jeżeli więc czailiście się na nie, to nie powinniście dłużej zwlekać, ponieważ – jak zostało już wspomniane – lepszej oferty w obecnej chwili nie znajdziecie.