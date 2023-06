Żabka uruchomi kolejne, smaczne subskrypcje

Żabka nieustannie rozszerza zarówno swój asortyment, jak i ofertę usług – a tych ostatnich już teraz jest naprawdę dużo, ale będzie jeszcze więcej. Żabka planuje bowiem uruchomić kolejne subskrypcje.

Żabka stara się zaspokoić jak najwięcej potrzeb klientów

Choć Żabka wciąż jest przede wszystkim siecią sklepów, w których można kupić artykuły spożywcze i chemiczne oraz papierosy i alkohol, to jej oferta od dawna nie ogranicza się tylko do produktów z ww. kategorii. Jej właściciele zdecydowali się bowiem mocno postawić również na usługi – w Żabce można też opłacić rachunki, wypłacić i wpłacić pieniądze, wysłać i odebrać paczkę czy zagrać w LOTTO. Ponadto w sklepach dostępne są m.in. karty przedpłacone do serwisów streamingowych i gaminowych, a nawet vouchery na telekonsultacje lekarskie.

W listopadzie 2022 roku uruchomiono też Kawonament, czyli abonament na kawę, który (wciąż) kosztuje 49,99 złotych miesięcznie i umożliwia odebranie codziennie jednej kawy lub napoju czekoladowego oraz raz w miesiącu dodatkowej, dowolnej kawy 200 ml z kawomatu lub muffina czekoladowego bądź straciatella. Adam Manikowski, dyrektor zarządzający Żabka Polska, powiedział serwisowi Wiadomości Handlowe, że usługa zyskała stałą grupę klientów, natomiast biuro prasowe sieci przekazało, że wzbudziła bardzo duże zainteresowanie, wpisując się idealnie w potrzeby miłośników kawy i stałych klientów.

Kawonament subskrybują klienci w różnym wieku, ale najliczniejszą grupę stanowią osoby w przedziale wiekowym 25-34 lata. Nic zatem dziwnego, że sukces pierwszego w ofercie abonamentu skłania Żabkę do przygotowania kolejnych tego typu usług.

Żabka planuje kolejną subskrypcję

Według Adama Manikowskiego temat abonamentów jest ciekawy. Dyrektor zarządzający potwierdził, że trwają prace nad kolejnymi subskrypcjami i zdradził, że na stole leży propozycja abonamentów na dania z Żabki, zarówno śniadaniowe, jak i obiadowe.

Niestety, nie chciał powiedzieć więcej, bo to obszary dosyć konkurencyjne na rynku. Można jednak spodziewać się, że subskrybenci „abonamentów obiadowych” (jak określił to Adam Manikowski) będą mogli otrzymać w ich ramach gotowe dania marek własnych Żabki, takich jak Szamamm czy Tomcio Paluch.

Szczegóły poznamy jednak dopiero w momencie faktycznego udostępnienia nowych śniadaniomentów i obiadomentów. Musimy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ obecnie nie wiadomo, kiedy to nastąpi.