Promocja: 500+ od Samsunga za zakup smartfona z serii Galaxy S20

W minionych dwóch tygodniach Samsung zachęcał do zakupu (kolejno) Galaxy S10 i Galaxy S10+, obniżając ceny smartfonów o (odpowiednio) 300 zł i 500 zł. Teraz producent postanowił skłonić klientów do nabycia tegorocznych flagowców z serii Galaxy S20, oferując im aż 500 złotych zwrotu w gotówce. W ich przypadku oferta będzie obowiązywać przez trzy tygodnie (lub do wyczerpania puli zwrotów).

Tegoroczne flagowce Samsunga nie należą do najtańszych – ich ceny zaczynają się od 3949 złotych za Galaxy S20, przez 4399 zł i 4849 zł za – odpowiednio – Galaxy S20+ i Galaxy S20+ 5G, a kończą na 5999 złotych za Galaxy S20 Ultra 5G.

Do 17 maja 2020 roku trwała promocja, w ramach której producent dodawał do nich w prezencie słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds+, natomiast do 4 maja br. obowiązywała specjalna oferta dla klientów sieci Plus, umożliwiająca im otrzymanie 300 złotych zwrotu po zakupie wybranych smartfonów z linii Galaxy S20.

Promocja: 500 zł zwrotu po zakupie smartfona z serii Galaxy S20

Jeśli ktoś wstrzymywał się z zakupem tegorocznego flagowca Samsunga, bo dotychczasowe oferty nie były dla niego atrakcyjne, to tym razem może się w końcu na to zdecydować, bowiem teraz do jego kieszeni będzie mogło wrócić aż 500 złotych.

Aby skorzystać z promocji, należy kupić dowolny smartfon z serii Galaxy S20 w oficjalnej polskiej dystrybucji (lista autoryzowanych partnerów znajduje się w regulaminie) w okresie od 1.06 do 21.06.2020, a następnie aktywować go i zalogować się na nim do aplikacji Samsung Members (najpóźniej do 24 czerwca). Kolejnym krokiem jest wypełnienie (do 25 czerwca) formularza, do którego trzeba dodać zdjęcie dowodu zakupu i numer konta bankowego, bowiem na to ostatnie Samsung przeleje 500 złotych zwrotu.

Producent zastrzega, że po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia pieniądze zostaną przesłane w ciągu 14-17 dni roboczych. Jedna osoba może otrzymać tylko jeden zwrot, bez względu na to, ile smartfonów z serii Galaxy S20 kupiła.

Liczba zwrotów jest ograniczona do w sumie 2000 – po 500 na każdy model z linii Galaxy S20.

Regulamin promocji „Premia 500 zł przy zakupie S20” (PDF)

Źródło: Samsung