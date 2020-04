Promocja: kup wybranego Samsunga w Plusie, a dostaniesz nawet 300 zł z powrotem do ręki

Jeśli przymierzaliście się do zakupu smartfona Samsunga w Plusie, to świetnie się składa. Jeżeli bowiem wybierzecie któryś z tych modeli, to będziecie mogli otrzymać nawet 300 złotych zwrotu w gotówce. Promocja dotyczy zarówno urządzeń branych wraz z umową, jak i bez kosztów abonamentu.

Promocja: zwrot nawet 300 zł w gotówce po kupieniu wybranego smartfona marki Samsung w Plusie

Aby skorzystać z przygotowanej przez Plusa oferty, należy najpierw – w okresie od 15 kwietnia do 4 maja 2020 roku – kupić jeden z niżej wymienionych smartfonów marki Samsung:

Galaxy A51,

Galaxy A71,

Galaxy S20,

Galaxy S20+ 5G,

Galaxy S20 Ultra 5G.

Zakupu można dokonać w sklepie internetowym Plusa (wówczas brana jest pod uwagę data i godzina wysłania zamówienia na serwer) bądź w salonie stacjonarnym. Z promocji będą mogli skorzystać zarówno ci, którzy zawrą nową umowę (dotyczy także przeniesienia numeru od innego operatora) lub przedłużą dotychczasową, jak i osoby, które zdecydują się wybrać opcję bez kosztów abonamentu.

Po zakupie jednego z ww. smartfonów, należy najpóźniej do 19 maja 2020 roku wysłać bezpłatny SMS o treści PREMIA na numer 80250. Trzeba to jednak zrobić z numeru, na który została podpisana umowa (dotyczy nowych i przedłużanych), tymczasowego lub docelowego (dotyczy przypadków przenoszenia numeru od innego operatora) albo z karty SIM dodanej do zakupionego sprzętu, jeśli ktoś wybrał opcję bez kosztów abonamentu (tzw. Plan ZERO).

W ciągu 30 dni kalendarzowych od wysłania SMS-a na numer 80250, użytkownik otrzyma w wiadomości zwrotnej 8-cyfrowy KOD (numer transakcji) i 4-cyfrowy PIN (do transakcji). Od tego momentu będzie miał 45 dni, aby udać się do bankomatu sieci Euronet i odebrać zwrot pieniędzy. W przypadku zakupu Galaxy A71 i Galaxy A51 będzie to 150 złotych, natomiast po nabyciu Galaxy S20, Galaxy S20+ 5G i Galaxy S20 Ultra 5G już 300 złotych.

Oferta skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców oraz innych abonentów, którzy posiadają REGON (aczkolwiek nie wszystkich – szczegóły znajdziecie w załączonym poniżej regulaminie). Plus zastrzega jednak, że pula zwrotów jest ograniczona do 2300 o wartości 150 złotych i do 800 o wartości 300 złotych.

Regulamin promocji „Plus premia” (PDF)

Źródło: informacja prasowa, Plus

