Promocja ostatniej szansy: Samsung obniża cenę Galaxy S10

Kupno zeszłorocznego flagowca w wielu przypadkach jest dobrą decyzją. Bo choć nowsze najczęściej = lepsze, to starsze często nie jest aż tak gorsze, aby nie opłacało się go kupić. Jeśli również wychodzicie z takiego założenia i Galaxy S20 za 3949 złotych jest dla Was za drogi, to macie (podobno ostatnią) szansę nabyć Galaxy S10, na dodatek w niższej niż wcześniej cenie.

Czy opłaca się kupić Samsunga Galaxy S10 w połowie 2020 roku?

Producenci doszli do takiego momentu, w którym coraz trudniej jest im zaskoczyć klienta czymś niezwykłym. W ostatnim czasie mamy raczej do czynienia z ciągłym ulepszaniem już wymyślonych rozwiązań, ale dla dużej części użytkowników wprowadzane innowacje są po prostu dodatkowym bajerem w już i tak świetnym sprzęcie. Sam korzystam z Huawei Mate 20 Pro i odczułem ogromną różnicę względem wcześniej użytkowanego Huawei Mate 9, lecz jakoś nie myślę o ponownej zmianie w najbliższym czasie. Mimo że to smartfon z 2018 roku, nadal sprawuje się nad wyraz dobrze i oferuje wszystko, co jest mi potrzebne do szczęścia.

Podobnie mogą uznać osoby, które zdecydują się teraz na zakup Samsunga Galaxy S10. Mimo że od jego premiery minął ponad rok, to wciąż jego specyfikacja jest topowa. Smartfon oferuje bowiem 6,1-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED o rozdzielczości WQHD+ i obsługą treści HDR10+, ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych w ekranie, więcej niż wystarczające 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD oraz potrójny aparat główny z obiektywem szerokokątnym i tzw. teleobiektywem. Do tego jest wsparcie dla szybkiego ładowania, ładowania indukcyjnego i zwrotnego bezprzewodowego. A, i nie można zapominać o 3,5 mm złączu słuchawkowym!

Samsung Galaxy S10 to więc wciąż smartfon niemal kompletny, choć niektórzy mają zastrzeżenia do procesora Exynos 9820 i czasu pracy na pojedynczym ładowaniu (akumulator ma pojemność 3400 mAh), choć ten ostatni w dużej mierze i tak zależy od tego, w jaki sposób ktoś korzysta z urządzenia.

Samsung Galaxy S10 – promocja ostatniej szansy

Na stronie internetowej Samsunga pojawiła się informacja o obniżce ceny tego modelu z sugerowanych do tej pory 3299 złotych do 2999 złotych. Cały czas mowa tu o konfiguracji 8 GB/128 GB, która kosztowała na start 3949 złotych. Promocyjna cena ma obowiązywać do 24 maja 2020 roku (tj. do najbliższej niedzieli).

Co jednak intrygujące, Samsung używa określenia „ostatnia szansa”, co sugeruje, że Galaxy S10 wkrótce może zniknąć z oficjalnej polskiej dystrybucji.

