Smartfony Oppo mają robić lepsze zdjęcia. Chip M1 może im w tym pomóc

Choć wyścig na liczbę megapikseli trwa w najlepsze, a niektórzy producenci szykują się do wydania smartfonów z aparatami o jeszcze większej rozdzielczości, Oppo szuka innego sposobu na poprawienie jakości zdjęć. Pomóc w tym może autorski procesor przetwarzania obrazu o nazwie Oppo M1.

Oppo M1 nie będzie konkurentem dla Snapdragona

O chipie chińskiej firmy ostatni raz było głośno pod koniec 2019 roku. Kiedy złożony przez Oppo wniosek o zastrzeżenie znaku towarowego Oppo M1 pojawił się w sieci, przypuszczano, że chodzi o własne CPU producenta. Miałoby ono zastąpić wykorzystywane dotychczas układy Qualcomma oraz MediaTeka.

Dzięki najnowszym informacjom na temat chipu Oppo M1 dowiadujemy się, że Oppo raczej nie planuje podbijać rynku procesorów mobilnych. Zamiast tego producent chce poprawić jakość zdjęć, wykonywanych przez jego smartfony.

Oppo M1 to nowy procesor sygnału obrazu

Z nieoficjalnych informacji, przekazanych przez chińskiego leakstera Digital Chat Station wynika, że jednostka, nad którą pracuje Oppo, to procesor przetwarzania obrazu. Chip Oppo M1 ma być odpowiedzialny za korekcję obrazu otrzymywanego z aparatu. Poprawia on ostrość, balans bieli i inne parametry, dzięki którym zdjęcia wyglądają o wiele lepiej. Może mieć to zastosowanie m.in. w trybie nocnym, gdzie dzięki zastosowaniu Image Signal Processor fotografie wychodzą o wiele jaśniejsze i bardziej wyraźne, pomimo niekorzystnych warunków.

Oppo M1 ma być pierwszym produktem spod skrzydeł zespołu nazwanego Project Mariana (stąd też jego nazwa), w którego skład wchodzą też inżynierowie pracujący dla marek OnePlus oraz realme. Niewykluczone więc, że również ci producenci skorzystają z tego chipu.

Warto dodać, że Oppo nie jest jedynym producentem, który pragnie wykorzystać moc procesora przetwarzania obrazu. Xiaomi podczas prezentacji smartfona Mi MIX Fold wspomniało, że aparat tego modelu jest wspierany jego autorskim układem o nazwie Surge C1.

Google również w niektórych Pixelach stosowało autorskie rozwiązania tego typu, np. Pixel Visual Core, który został wykorzystany w modelach Pixel 2 oraz Pixel 2 XL. Mówi się też o zastosowaniu własnego procesora, wyposażonego we własną jednostkę ISP, w nadchodzących smartfonach z serii Pixel 6.

Miejmy jednak na uwadze, że choć prace nad chipem Oppo M1 trwają już od dłuższego czasu, wciąż nie jest wiadomo, czy jednostka zadebiutuje na rynku, a jeżeli tak, to kiedy i w których smartfonach marki Oppo zostanie wykorzystana.