Dzięki tej funkcji smartfony Oppo już nigdy nie będą miały za mało RAM

Mimo że nowe smartfony oferują w większości co najmniej 6 GB RAM, a i 8 GB RAM jest bardzo często spotykane w modelach dla przeciętnego klienta, to nie zawsze jest to wystarczająca ilość. Oppo znalazło na to ciekawe remedium.

Im więcej RAM, tym lepiej, a przynajmniej w teorii, ponieważ wiele zależy też od tego, w jaki sposób system operacyjny nim zarządza. Android jest znany z notorycznego „ubijania” aplikacji, dlatego na co dzień trudno jest zająć cały RAM. Są jednak sytuacje, gdy dodatkowe gigabajty pamięci operacyjnej by się przydały. Oppo doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego przygotowało funkcję RAM+.

Dzięki funkcji RAM+ smartfonom Oppo już nigdy nie powinno zabraknąć pamięci operacyjnej

Na początku należy zauważyć, że nie jest to nowa funkcja, ponieważ podobne rozwiązanie opracowały także Vivo i Xiaomi. Cieszy jednak fakt, że staje się ona coraz popularniejsza, ponieważ dzięki niej użytkownicy nie muszą kupować nowego urządzenia, jeśli odczuwają jedynie braki pamięci operacyjnej, podczas gdy ogólnie sprzęt spełnia ich oczekiwania.

Producent poinformował, że wraz z najnowszą aktualizacją systemu ColorOS 11 do użytkowników trafia funkcja rozszerzenia pamięci RAM w smartfonach. Została ona stworzona z myślą o sytuacjach, gdy zapotrzebowanie na RAM jest ponadprzeciętnie wysokie, a urządzenie fizycznie nie dysponuje wystarczającymi zasobami.

Przywoływana funkcja, jeżeli zajdzie taka potrzeba, inteligentnie wydzieli część pamięci wewnętrznej, aby tymczasowo posłużyła jako RAM. Co ciekawe, użytkownicy mogą ustawić maksymalną ilość dodatkowej pamięci RAM – do wyboru są trzy progi. Zależą one jednak od danego modelu smartfona – w przypadku Oppo Reno 5 5G jest to 2 GB, 3 GB i 5 GB. Ustawienia są dostępne w specjalnej zakładce (Ustawienia – Informacje o telefonie – RAM – Rozszerzenie pamięci RAM).

Producent informuje, że zaanonsowana dziś nowość docelowo będzie dostępna również w smartfonach ze średniej półki oraz budżetowcach. Jednocześnie trzeba jednak dodać, że ilość dodatkowej pamięci RAM może zależeć od konkretnego modelu (na przykład w Reno 5 5G i A74 5G jest to 5 GB, a w A74 i A54 5G już „tylko” 3 GB).