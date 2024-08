Wyciekł nowy, tani procesor Snapdragon X Plus. Co o nim wiemy?

Qualcomm pracuje nad nowym procesorem z serii Snapdragon X. Ta informacja raczej nikogo nie dziwi, ponieważ oficjalnie wiadomo, że w produkcji są tańsze laptopy z procesorami tej serii. Do sieci właśnie wyciekły nowe informacje o tańszym procesorze Snapdragon X Plus. Co już o nim wiemy?

Nowy Snapdragon X Plus wyciekł do sieci

Poprzednie laptopy z procesorami Qualcomm Snapdragon X nie okazały się tak dużym sukcesem, jak zapowiadano. Stosunek cena/jakość nie stoi na najwyższym poziomie, więc firma pracuje nad nowymi rozwiązaniami. Podczas podsumowania wyników za trzeci kwartał tego roku, prezes Qualcomm, Cristiano Amon, obiecał, że powstaną nowe laptopy z procesorami serii Snapdragon X Plus, które mają być znacznie tańsze.

Mówi się, że finalnie kosztować będą w okolicach 700 dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje kwotę bliską 2700 złotych. Laptopy mają być wyposażone w nowe procesory Qualcomm Snapdragon X Plus. Układ ma mieć 8 rdzeni i znacznie mniej wydajny GPU niż starsi bracia z tej rodziny. Jego maksymalna wydajność obliczeniowa ma być na poziomie 1,7 TFLOPS.

Jak wypada Snapdragon X Plus na tle innych procesorów?

Zapewne w sieci pojawi się zaraz dużo porównań Qualcomm Snapdragon X Plus do innych procesorów z tej rodziny, jak np. Snapdragon X Elite. X Plus wyposażony będzie w 8 rdzeni i GPU z wydajnością do 1,7 TFLOPS, a taki X Elite ma 10 lub 12 rdzeni i GPU Adreno z 4,6 TFLOPS. Przepaść jest więc ogromna, ale widać, że firma obrała „kurs na AI”.

Braki w mocy chce rekompensować wydajnością sztucznej inteligencji. Nowy układ X Plus ma mieć procesor ARM z 45 TOPS, dzięki czemu będzie można na nim odpalić np. Copilot+ PC, co akurat jest świetną wiadomością. Na ten moment nie znamy jeszcze dokładnej specyfikacji laptopów wyposażonych w ten procesor, ale można spodziewać się, że wkrótce nastąpi oficjalne ogłoszenie.

Na 4 września na godzinę 13:00 Qualcomm zaplanował konferencję prasową.