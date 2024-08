Sztuczna inteligencja Google wcisnęła się do Gmaila

Google zaczęło wdrażać Gemini do Gmaila na urządzeniach z Androidem. Sztuczna inteligencja ma pomóc użytkownikom w wyszukiwaniu informacji i redagowaniu poczty elektronicznej.

Sztuczna inteligencja w skrzynce e-mail

Google ma sprytny plan zintegrowania sztucznej inteligencji Gemini z systemem Android. Pomocnik nie tylko może działać „nad” aplikacjami, analizując wskazane przez użytkownika elementy wyświetlane na ekranie, ale stać się częścią kluczowych aplikacji Google.

Firma już jakiś czas temu zapowiadała, że Gemini będzie wkrótce towarzyszył użytkownikom Gmaila i najwyraźniej przyszedł czas na wypełnienie tych obietnic. Przedsiębiorstwo ogłosiło na swoim blogu Google Workspace Updates, że integruje narzędzie Gemini z programem pocztowym dostępnym na Androidzie. Jak to ma działać?

Otóż w prawym roku ekranu aplikacji Gmail pojawi się „gwiazdka” Gemini. Za pomocą tego skrótu użytkownicy będą mogli przeszukiwać skrzynkę odbiorczą, przeglądać wiadomości od konkretnych nadawców lub otrzymywać krótkie podsumowania przydługich elaboratów, które czasem dostajemy od kadry kierowniczej ;)

Funkcja przywędrowała z webowej wersji Gmaila. Możliwość przeszukiwania wiadomości ma zostać wkrótce rozszerzona o opcję myszkowania po naszym Dysku Google, ale termin rozszerzenia dostępu do tych narzędzi nie został jeszcze jasno określony. Dodatkowo trzeba pamiętać, że dostępność funkcji jest ograniczona – nie każdy użytkownik tej poczty elektronicznej otrzyma możliwość „pogadania” z Gemini w apce.

Gemini w Gmail (źródło: Google)

Gemini w Gmailu – gdzie i dla kogo?

Skrót do Gemini w Gmailu dostępny jest tylko dla klientów Google Workspace z dodatkami Gemini Business, Enterprise, Education, Education Premium i Google One AI Premium.

Blog Google nie wspomina też nic o ograniczeniach językowych. Zagadką jest więc, czy nawet mając wykupiony pakiet Google One AI Premium (w Polsce za 97,99 złotych miesięcznie), będzie można skorzystać z ułatwień Gemini w Gmailu.

No co? Nikt nie powiedział, że sztuczna inteligencja to taka tania rzecz ;)