Myszki Swiftpoint dostępne w Polsce. Część jest… zaskakująco mała

Klienci w Polsce nie mogą narzekać na mały wybór myszy. Teraz mają jeszcze większy, ponieważ swoje produkty wprowadziła dziś do Polski marka Swiftpoint. Część modeli jest dość… niespotykana.

Myszki Swiftpoint dostępne w Polsce

Od dziś w Polsce można kupić 10 różnych modeli myszy tego producenta:

ErgoPoint,

GoPoint,

PadPoint,

PenPoint,

TracPoint,

SurfacePoint,

ProPoint,

Tracer (dla graczy; przewodowa),

Creator (dla grafików; przewodowa),

Swiftpoint Z2 (dla graczy; przewodowa).

Modele z „Point” w nazwie (z wyjątkiem ErgoPoint, który jest myszą pionową) zdecydowanie wyróżniają się na tle innych myszy, ponieważ są miniaturowe. Nie da się na nich położyć całej dłoni, a jedynie fragmenty palców. Producent zapewnia jednak, że „forma chwytu odciążą nadgarstek, pozwalając na bardziej komfortową i wolną od bólu pracę”.

Nie mniej emocji może wzbudzić polska premiera myszy Swiftpoint Z2, której projekt został zapoczątkowany na Kickstarterze w 2017 roku. Jest to futurystyczny model z sensorem Pixart PAW3395 26k oraz 13 w pełni programowalnymi przyciskami i wyświetlaczem OLED. Do tego można dołączyć do niego nakładki, które przekształcą mysz w analogowy dżojstik.

ErgoPoint GoPoint PadPoint PenPoint TracPoint SurfacePoint ProPoint Tracer Creator Swiftpoint Z2 źródło: Swiftpoint

Mocną stroną myszy tego producenta (według niego samego) jest też oprogramowanie. Dzięki niemu użytkownicy mogą korzystać z obsługi gestów czy możliwości przekształcenia myszy w narzędzie do obsługi prezentacji w pozycji stojącej (co jest możliwe dzięki wbudowanemu żyroskopowi w modelach z serii PenGrip).

Firma pokusiła się nawet o stwierdzenie, że żadne inne oprogramowanie nie jest tak intuicyjne i nie daje tak wielu możliwości personalizacji, pozwalając na tworzenie kombinacji wejściowych i płynnych sekwencji akcji sprawdzających się zarówno w grach, jak i specjalistycznych programach.

Gdzie można kupić myszy Swiftpoint w Polsce?

Aktualnie w Polsce można kupić 10 różnych myszy tego producenta. Ich ceny zaczynają się od 399 złotych za model ErgoPoint, a kończą na 1099 złotych za Swiftpoint Z2. Myszki dostępne są na oficjalnej stronie swiftpoint.pl oraz w sklepie x-kom.