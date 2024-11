Samsung jest w lesie, ale przyszłość maluje się w różowych barwach

W przeszłości nie wszystko szło po myśli Samsunga. Aktualnie Koreańczycy mają problemy z wydajnością produkcji procesora Exynos, ale według zakulisowych informacji wkrótce i one odejdą w niepamięć.

Samsung ma duże problemy z produkcją procesora Exynos 2500

Produkcja SoC Exynos 2500 spędza Koreańczykom sen z powiek, ponieważ jej wydajność nie przekracza 20%, co jest wynikiem bardzo dalekim od satysfakcjonującego. W praktyce oznacza to bowiem, że firma nie jest w stanie wyprodukować w określonym czasie wystarczającej liczby układów, nadających się do wykorzystania w urządzeniach mobilnych.

To właśnie z tego powodu miała zapaść decyzja o zastosowaniu mobilnej platformy Qualcomm Snapdragon 8 Elite we wszystkich smartfonach z serii Galaxy S25. Istniały uzasadnione obawy, że przyczyni się to do podwyżki cen względem linii Galaxy S24, lecz według ostatnich doniesień producent (jakimś sposobem) nie przerzuci tego dodatkowego kosztu na klientów.

Mimo niepowodzeń, Koreańczycy nie planują całkowicie zrezygnować z produkcji następcy układu Exynos 2400. Według branżowych doniesień Exynos 2500 znajdzie się na pokładzie Galaxy Z Flip 7. Równocześnie trwają prace nad SoC kolejnej generacji, przed którym podobno świetlana przyszłość.

Exynos 2600 nie będzie sprawiał takich problemów jak Exynos 2500

Trudno nazwać Exynosa 2500 „niewypałem”, ale na pewno przez związane z nim problemy niejeden pracownik południowokoreańskiego giganta nie przespał nocy. Kolejny SoC Samsunga, Exynos 2600, według zakulisowych doniesień ma być jednak swego rodzaju „zwrotem akcji”.

Niepowodzenia nie zniechęciły bowiem Koreańczyków i cały czas planują oni rozpoczęcie masowej produkcji nowego Exynosa z użyciem 2-nm procesu technologicznego do końca 2025 roku. Jednocześnie poszukują klientów, którzy zleciliby im produkcję swoich układów na masową skalę.

Oczywiście dziś jest zdecydowanie za wcześnie, aby mieć pewność, że producentowi się uda jedno i drugie, ale na pewno ma ku temu potencjał. Z drugiej strony niepewna przyszłość biznesu Samsunga odpowiedzialnego za produkcję półprzewodników może mieć wpływ na to, co finalnie stanie się z Exynosami, a na stole podobno są różne scenariusze.