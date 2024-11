Aplikacja Orange TV dostępna na Android TV. Sprawdź, czy możesz ją pobrać

Orange Polska rozpoczęło testy aplikacji na inteligentne telewizory i przystawki, działające w oparciu o system Android TV. Na początek trafi w ręce niewielkiego grona klientów. Sprawdź, czy możesz z niej skorzystać.

Orange TV wreszcie wyjdzie poza dekoder operatora

Część użytkowników aplikacji mobilnej Orange TV Go otrzymuje powiadomienia o możliwości pobrania programu na telewizory i przystawki z Android TV. Dotychczas Orange TV było dostępne wyłącznie na dekoderach 4K Multi, co stanowiło spore ograniczenie dla abonentów. Klienci, którzy chcieli oglądać telewizję w innym pomieszczeniu – na innym telewizorze Smart TV lub za pośrednictwem przystawki – byli niejako zmuszeni do opłacenia usługi multiroom. Konkurencyjne firmy oferują już podobne aplikacje i udostępniają je na wielu urządzeniach – jest to m.in. Canal+ Online, Polsat Box Go, TV Smart Go Vectry czy Play Now.

Aplikacja Orange TV staje się wreszcie bardziej dostępna. Operator udostępnia ją na coraz większej liczbie urządzeń – już nie tylko na własnym dekoderze, ale także na telewizorach i przystawkach opartych o system Android TV. Niestety nowość jest dopiero testowana i tylko niewielkie grono użytkowników może z niej skorzystać.

Orange TV na Android TV – kto może zainstalować aplikację?

Na ten moment aplikacja Orange TV w testowej postaci trafi w ręce wybranej grupy klientów. Będą to abonenci korzystający z usług Telewizji Mobilnej w ramach Internetu domowego, którzy zawarli umowę z operatorem po 13 maja 2024 roku. Co więcej, użytkownicy ci muszą korzystać z technologii xDSL oraz FTTH.

Jak informuje portal Wirtualne Media, póki co apki nie zainstalują klienci korzystający wyłącznie z telefonii komórkowej w ramach abonamentu. Operator przekazał także informację, że nie planuje rozszerzenia dostępności swojej aplikacji na inne systemy niż Android TV. Oznacza to, że osoby posiadające np. telewizor Samsunga z TizenOS lub LG z webOS nie będą mogły zainstalować Orange TV.

Jeśli obecnie trwające testy aplikacji przyniosą oczekiwane rezultaty, przedsiębiorstwo prawdopodobnie rozszerzy jej dostępność dla pozostałych abonentów korzystających z telewizorów i przystawek z systemem Android TV.