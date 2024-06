Tym procesorem MediaTek chce zawojować Chromebooki

Targi Computer 2024 już za pasem. Jeszcze przed ich rozpoczęciem poznajemy jednak niektóre z nowości, jakie przygotowali w tym roku producenci na to wydarzenie. MediaTek powraca z serią Kompanio i chce zaatakować rynek Chromebooków. Nowy chipset ma oferować większe wsparcie dla algorytmów AI. To jednak nie wszystko. Co o nim wiemy?

MediaTek gości w Chromebookach nie od dziś

Chociaż markę MediaTek możecie kojarzyć przede wszystkim z produkcji układów wykorzystywanych w urządzeniach mobilnych, takich jak smartfony i tablety, to jednak producent już jakiś czas temu postanowił poszerzyć swoje portfolio. Chromebooki to sprzęty, które napędzają procesory nie tylko Intela czy AMD. MediaTek swoją linię Kompanio przeznaczył właśnie do takich sprzętów.

Producent nie ogranicza się jednak tylko do budżetowej półki, gdzie trafiały m.in. układy Kompanio 520 i Kompanio 528. Marka już ponad dwa lata temu, w styczniu 2022 roku pokazała, że potrafi stworzyć chipset dla laptopów z wyższej półki. Pierwszym laptopem z Kompanio 1380 na pokładzie był Acer Chromebook Spin 513. Niedługo do portfolio MediaTeka dołączy kolejny model. Co o nim wiemy?

źródło: MediaTek

Co oferuje nowy Kompanio?

MediaTek Kompanio 838, bo o nim mowa, ma zapewnić dużo lepszą wydajność niż jego poprzednik, czyli Kompanio 500. Producent wspomina o nawet 76% lepszej wydajności grafiki i zwiększonej o 66% wydajności procesora w testach porównawczych. Układ z „838” w nazwie na pokładzie ma łącznie 8 rdzeni, w tym dwa Cortex-A78 i sześć Cortex-A55. Maksymalne taktowanie mocniejszych rdzeni to 2,6 GHz. Za grafikę odpowiada Arm Mali-G57 MC3.

Chipset oferuje wsparcie dla obsługi pamięci RAM w standardzie LPDDR4x, DDR4 i pamięci masowej eMMC 5.1. W celu zwiększenia wydajności dla zadań opartych o algorytmy AI producent wyposażył układ w procesor MediaTek NPU 650. Nowy Kompanio zapewnia możliwość przesyłania strumieniowego 4K, a także możliwość wyświetlania obrazu na monitorze o takiej samej rozdzielczości. Jest również kompatybilny z platformami Filogic, obsługującymi Wi-Fi 6 lub 6E.

Portal notebookcheck twierdzi, że Kompanio 838 może pojawić się w laptopach producentów, takich jak Acer, Lenovo czy HP już podczas targów Computex 2024 (te rozpoczynają się 4 czerwca).