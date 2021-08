Honor Tab V7 Pro skradnie serca wymagających użytkowników

Użytkownicy o wysokich wymaganiach mają coraz większy, ale też trudniejszy wybór. Dwa dni temu Xiaomi zaprezentowało tablety Mi Pad 5 i Mi Pad 5 Pro, a dziś Honor oficjalnie wprowadził na rynek model Honor Tab V7 Pro. Czym jego najnowsze urządzenie będzie kusiło klientów?

Specyfikacja Honor Tab V7 Pro

Tablet wyposażono w wyświetlacz o przekątnej 11 cali i rozdzielczości 2560×1600 pikseli (proporcje 16:10). Otaczają go symetryczne ramki o szerokości 6,9 mm, dzięki czemu współczynnik screen-to-body ratio wynosi 86%. Ekran zapewnia obsługę przestrzeni barw DCI-P3, a ponadto potrafi odświeżać obraz z częstotliwością 120 Hz.

Dodatkowo można też po nim pisać i rysować za pomocą (sprzedawanego osobno) rysika Honor Magic-Pencil 2, który wykrywa 4096 stopni nacisku (średnie opóźnienie rejestracji ruchu to według deklaracji producenta 8 ms). Stylus ładuje się podobnie jak Apple Pencil – wystarczy przyczepić go do bocznej krawędzi.

źródło: Honor

Dodatkowym udogodnieniem, zapewnianym przez stylus, jest rozpoznawanie ręcznego pisma i automatyczne konwertowanie go na tekst cyfrowy, co znacznie ułatwi użytkownikom codzienną pracę na tym tablecie.

Ponadto Honor przygotował też „pływającą” klawiaturę Magic Keyboard z klawiszami o skoku 1,3 mm, touchpadem i miejscem na rysik Magic-Pencil. Gdy użytkownik umieści w nim stylus, automatycznie sparuje się on z tabletem oraz zacznie ładować. To akcesorium również jest sprzedawane osobno.

Specyfikacja Honor Tab V7 Pro obejmuje też procesor MediaTek Kompanio 1300T z czterema rdzeniami ARM Cortex-A78 2,6 GHz i czterema ARM Cortex-A55 2,0 GHz oraz dziewięciordzeniowym układem graficznym Mali-G77. Jest on produkowany z wykorzystaniem 6-nm procesu technologicznego. Ponadto oferuje obsługę sieci 5G i WiFi 6 (z pomocą technologii Link Turbo X użytkownicy będą mogli ściągać dane z prędkością do 3,3 Gbit/s). Warto tu zauważyć, że jest to pierwszy tablet na rynku z tym procesorem na pokładzie.

Honor Tab V7 Pro oferuje również cztery głośniki z dźwiękiem DTS:X Ultra i podwójny aparat 13 Mpix + 2 Mpix (do zdjęć makro) na panelu tylnym oraz od 6 GB do 8 GB LPDDR4x RAM i od 128 GB do 256 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD (do 512 GB). Tablet zapewnia też obsługę systemów GNSS – GPS, Glonass, Galileo i Beidou.

źródło: Honor

Całość ma wymiary 252,1×163,64×7,25 mm i waży 485 gramów. Honor Tab V7 Pro pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem Magic UI 5.0, a zasila go akumulator o pojemności 7250 mAh, który można ładować przez port USB-C z mocą do 22,5 W (do 100% w 125 minut).

Cena Honor Tab V7 Pro

Cena Honor Tab V7 Pro 6 GB/128 GB została ustalona w Chinach na 2599 juanów (równowartość ~1570 złotych), natomiast wersji 8 GB/128 GB na 2799 juanów (~1690 złotych), a konfiguracji 8 GB/256 GB na 3299 juanów (~1990 złotych).

We wszystkich trzech przypadkach jest to cena modelu z samym WiFi. Wariant 8 GB/256 GB, który obsługuje sieć 5G, będzie natomiast kosztował w Chinach 3699 juanów (~2230 złotych).

Cena nowej klawiatury została zaś ustalona na 799 juanów (~480 złotych), a Honor Magic-Pencil 2 na 499 juanów (~300 złotych).