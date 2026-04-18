To smartfon dla miłośników selfie. Ma też inne atuty

Aparat z przodu przeważnie mocno odstaje pod względem jakości od tego z tyłu. W smartfonie Oppo F33 Pro 5G producent zadbał o to, by tak nie było. W ten sposób powstał idealny telefon dla miłośników selfie.

Oppo F33 Pro 5G to smartfon z nieprzeciętnym aparatem z przodu

Smartfon Oppo F33 Pro 5G powstał z myślą o miłośnikach selfie. Najjaśniejszym punktem jego specyfikacji jest bowiem przedni aparat z sensorem GalaxyCore GC50F6 o rozdzielczości 50 Mpix połączony z obiektywem o kącie widzenia 100 stopni (szerszym od typowego) i przysłonie f/2.0 (ekwiwalent 18 mm).

Takie parametry mają pozwalać nie tylko na robienie pełnych detali i cechujących się wysoką jakością autoportretów, ale też na mieszczenie w kadrze większej grupy osób. Producent twierdzi, że jego kamerka ogarnia o 30% większą przestrzeń na dystansie 1 metra niż większość konkurencji.

Z tyłu natomiast zainstalowany został sensor OmniVision OV50D40, również o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8), któremu towarzyszy jedynie czujnik głębi 2 Mpix (f/2.4). W kontekście fotografii warto też wspomnieć o funkach, takich jak automatyczne przełączanie na tryb 0,6x, gdy w kadrze znajduje się więcej niż jedna osoba, algorytm korekcji zniekształceń nawet dla sześciu twarzy jednocześnie czy inteligentna regulacja światła.

Co jeszcze oferuje Oppo F33 Pro 5G? Specyfikacja nie jest zła

Oppo F33 Pro 5G należy też do dość kompaktowych urządzeń. Jego wymiary to 158,38×75,15×8,3 mm, a waga wynosi 194 g. Wynika to przede wszystkim z zastosowania stosunkowo niewielkiego wyświetlacza AMOLED – o przekątnej 6,57 cala, rozdzielczości 2372×1080 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 1400 nitów.

Specyfikację smartfona uzupełniają: średniopółkowy procesor MediaTek Dimensity 6360 Max o częstotliwości taktowania do 2,4 GHz, maksymalnie 8 GB RAM typu LPDDR4X i 256 GB pamięci masowej w formacie UFS 2.2, akumulator o pojemności 7000 mAh, obsługujący szybkie ładowanie z mocą 80 W, moduły 5G, Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.4, głośniki stereo oraz system Android 16 z nakładką ColorOS 16.

Całość wieńczy konstrukcja cechująca się pyło- i wodoszczelnością w klasach IP68, IP69 i IP69K. Producent chwali się też nieprzeciętną wytrzymałością zapewnianą przez polimerowy materiał wykonany z kompozytu akrylu i poliwęglanu. Ponoć upadki z wysokości 2,5 metra nie robią na nim wrażenia. Jeśli zaś chodzi o kolory, przygotowane zostały trzy wersje: Starry Blue (niebieski), Passion Red (czerwony) i Misty Forest (biały z nadrukowanym motywem lasu).

W ofercie chińskiego producenta pojawił się także bardzo podobny smartfon Oppo F33 5G bez dopisku Pro. Zachowuje większą część specyfikacji brata, ale zastępuje wypasioną kamerę z przodu standardowym aparatem o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.4), a wodoszczelność ogranicza się u niego do klas IP68 i IP69, za to jest chudszy (równe 8 mm) i lżejszy (189 g). Producent przygotował dwa warianty kolorystyczne: zielony i biały (z delikatnym motywem).

Ile kosztują smartfony z serii Oppo F33?

Oba smartfony trafiły już do sprzedaży – na początek w Indiach. Tak przedstawia się cennik:

Oppo F33 Pro 5G: 8/256 GB – 40999 rupii (równowartość ~1590 złotych), 8/128 GB – 37999 rupii (~1475 złotych),

Oppo F33 5G: 8/256 GB – 37999 rupii (~1475 złotych), 8/128 GB – 34999 rupii (~1355 złotych), 6/128 GB – 31999 rupii (~1240 złotych).



Na razie nie mamy żadnych informacji na temat ewentualnej dostępności tych modeli w Polsce.