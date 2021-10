Jak mocny jest topowy mobilny Alder Lake? Intel Core i9-12900H został przetestowany

Obok głównej, desktopowej linii procesorów 12. generacji, Intel ma w planach wprowadzić także mobilne, hybrydowe układy dedykowane nadchodzącym laptopom. Do sieci trafiły wyniki benchmarku mobilnego procesora Intel Core i9-12900H w pewnej grze, która zdradza nam także informacje dotyczące specyfikacji danego układu.

Intel Core i9-12900H przetestowany w Ashes of Singularity

Jakiś czas temu do sieci trafił pierwszy test nowego układu Intela, przeprowadzony w grze Ashes of Singularity. Benchmark był wykonany na nadchodzącym, topowym procesorze Intel Core i9-12900K – gra potwierdziła m.in. ilość rdzeni logicznych (wątków) flagowego CPU Intel Alder Lake-S. Jednocześnie tytuł miał problem z poprawnym odczytem liczby fizycznych rdzeni procesora – jest to tytuł z roku 2016, nieprzystosowany pod CPU o hybrydowej budowie.

Jak już dobrze wiemy, procesory Intel Alder Lake będą wyposażone jednocześnie w duże, wydajnościowe rdzenie Golden Cove („P”) oraz małe, energooszczędne rdzenie Gracemont („E”). Z tego względu większość gier musi obsługiwać tego typu układy. Jak dotychczas, takich CPU nie było na rynku i jak się okazuje – bez specjalnych poprawek lub aktualizacji, niektóre starsze gry mogą nie uruchamiać się w ogóle.

Kolejnym procesorem przetestowanym w grze Ashes Of Singularity jest (prawie) flagowy Intel Core i9-12900H, dedykowany urządzeniom mobilnym z wysokiej półki cenowej. Benchmark z gry potwierdza wiele ciekawych faktów, m.in. to, że omawiany układ Alder Lake dla laptopów będzie oferował 14 fizycznych rdzeni (6 rdzeni wydajnościowych oraz 8 energooszczędnych) przy 20 wątkach logicznych.

Jak widać, Intel Core i9-12900H został połączony z mobilną kartą graficzną GeForce RTX 3080 i w teście uzyskał średnio 108 FPS – desktopowy odpowiednik w tej samej rozdzielczości wykazał 160 FPS. Wyniki zdecydowanie się od siebie różnią, co jest oczywiste.

Czip zatem różni się nieco od swojego desktopowego odpowiednika, czyli Intel Core i9-12900K, który ma na pokładzie 8 rdzeni Gracemont oraz 8 rdzeni Golden Cove – w sumie 16, przy 24 wątkach logicznych.

Warto też dodać, że nadchodzące mobilne procesory Intel Alder Lake (H55) będą się wyróżniały maksymalnym TDP na poziomie 55 W. Omawiany Intel Core i9-12900H najprawdopodobniej będzie ograniczony do mocy 35 W – wyższa moc będzie zarezerwowana dla topowych 16-rdzeniowych procesów.

Premiera procesorów 12. generacji Intel Alder Lake planowana jest na 27 października.