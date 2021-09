Intel Core i9-12900K to układ stworzony dla graczy? Jest o wiele wydajniejszy niż topowy Ryzen

Premiera dwunastej generacji Intela to kwestia miesiąca. Pod koniec października mają zadebiutować pierwsze desktopowe-hybrydowe procesory Intela o nazwie kodowej Alder Lake. W internecie pojawiło się już wiele informacji i testów syntetycznych, jednak najnowsze dane pokazują, że topowy układ 12. generacji Intela ma być bardzo wydajny w grach, bowiem został przetestowany w pewnym strategicznym tytule.

Intel Core i9-12900K przetestowany w Ashes of the Singularity

AOTS nie jest na pewno tytułem, który jest znany przez większość graczy. Jest to gra strategiczna, gdzie na ekranie pojawia się masa obiektów. Produkcja jest zatem bardziej „procesorowa” aniżeli wymagająca mocy graficznej – może to sugerować, że będzie to idealny benchmark dla nadchodzącego układu z rodziny Intel Alder Lake.

Jako iż jest to najmocniejszy procesor 12. generacji Niebieskich, nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że Intel Core i9-12900K jest wyposażony w 24 wątki (rdzenie logiczne) i 16 rdzenie fizyczne. Zrzut ekranu z AOTS najpewniej źle odczytuje liczbę rdzeni procesora, ze względu na to, że połowa rdzeni (wydajnościowych Golden Cove) obsługuje technologię Hyperthreadingu, czyli 2 wątków przypisanych do jednego rdzenia. Druga połowa (energooszczędnych Gracemont) nie wspiera tej funkcji.

Ashes of the Singularity jest grą z 2016 roku, zatem niedziwne, że tytuł niepoprawnie odczytuje liczbę rdzeni procesora o hybrydowej budowie big.LITTLE.

W internecie pojawiły się wyniki w gry, przeprowadzone na różnych konfiguracjach sprzętowych. Warto wspomnieć, że każdy testowany CPU był sparowany z bardzo mocnym układem graficznym, czyli GeForce RTX 3080 w rozdzielczości 1440p.

Omawiany dzisiaj Intel Core i9-12900K został przetestowany kilkukrotnie. W każdym z testów procesor pokazuje swoją wyższość nad starszymi układami Intela. Dodatkowo Intel Core i9-12900K jest także wydajniejszy od topowego procesora AMD Ryzen 9 5950X z identyczną ilością rdzeni. Procesor Niebieskich w teście uzyskał 142 FPS, gdy konkurencyjny flagowy model tylko 103 FPS.

Nie są to wyniki finalnie wydanego procesora – wydajność po premierze może (chociaż nie musi) różnić się od układu z przecieku. Premiera układów Intel Alder Lake planowana jest na koniec października. W listopadzie powinny pojawiać się płyty na chipsecie Z690 z obsługą pamięci DDR4, jak i DDR5.