Tyle mogą kosztować nowe procesory Intel Alder Lake. Będzie drogo?

Premiera procesorów 12. generacji Intel Alder Lake to kwestia tygodni. W internecie pojawia się coraz to więcej danych dotyczących wydajności, ale też cen wyczekiwanych układów. Do sieci właśnie co trafiły ceny z francuskiej strony Amazona.

Nowości w nadchodzących procesorach Intela

Układy 12. generacji Intela mają wprowadzić wiele nowości na rynek sprzętu komputerowego. Przede wszystkim gigant z Santa Clara zdecydował się na implementację „dużych” wysokowydajnych rdzeni Golden Cove (oznaczonych literką P), jak i „małych” energooszczędnych rdzeni Gracemont (oznaczanych literką E).

Procesory naturalnie będą wspierać technologię hyperthreadingu (2 wątki obsługiwane przez jeden rdzeń fizyczny), jednak tylko dla rdzeni wykonanych w mikroarchitekturze Golden Cove, czyli tych wydajnych. Energooszczędne rdzenie z wiadomego powodu nie będą wspierały tej funkcji.

Co więcej, układy Intel Alder Lake mają być kompatybilne z kośćmi pamięci operacyjnej piątej generacji, czyli DDR5 (LPDDR5 również), pozwalającymi uzyskać jeszcze wyższe częstotliwości. Nowe technologie zazwyczaj powodują zawyżenie cen komponentów, ale czy tak będzie w tym przypadku?

Ceny procesorów Intel Alder Lake 12. generacji

Ostatnie, niepotwierdzone informacje mówiły o tym, że najdroższy, a zarazem najwydajniejszy układ Intel Core i9-12900K będzie kosztował około 740 euro. Użytkownik Twittera pod pseudonimem momomo_us udostępnił zrzut ekranu z francuskiego Amazonu, gdzie CPU został wyceniony na 920 euro (równowartość ~4240 złotych). Jest to bardzo wysoka cena, patrząc na to, że u nas flagowy i9-11900K kosztuje na ten moment około 2500 złotych.

Idąc dalej, widzimy model i9-12900KF za 879 euro, czyli trochę mniej, jednak cena wciąż jest zaporowa. Następnie na liście znajduje się Intel Core i7-12700K(F), gdzie podstawowy model z układem graficznym kosztuje 636 euro, a wariant bez dodatkowego GPU, już zdecydowanie mniej, bo 436 euro. Na koniec zostały procesory Intel Core i5-12600K oraz i5-12600KF – co ciekawe, model z dopiskiem F jest o wiele droższy, do tego ze zintegrowaną kartą graficzną, co wzbudza pewne podejrzenia.

Ceny wydają się bardzo wygórowane, jednocześnie są niezgodne z poprzednimi informacjami. Warto wspomnieć, że różne kraje dostosowują kwoty pod swój rynek, więc osobiście nie oczekiwałbym, że najdroższy Intel Alder Lake, czyli Core i9 będzie kosztował ponad 4 tysiące złotych. Premiera układów powinna mieć miejsce już pod koniec tego miesiąca.