PRO Speed Test bez certyfikacji UKE. Co to oznacza dla użytkowników?

Platforma PRO Speed Test przestała działać na podstawie certyfikatu przyznanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, który umożliwiał m.in. korzystanie z jego wyników jako dowodów w sporach z operatorami internetowymi. Co ta zmiana oznacza dla użytkowników?

Dlaczego PRO Speed Test stracił certyfikat?

V-SPEED, operator PRO Speed Test, poinformował, że zakończył współpracę z UKE 31 października 2024 roku. Firma zdecydowała się nie ubiegać o przedłużenie certyfikacji. Operator tłumaczy tę decyzję zaangażowaniem w nowe projekty, choć szczegóły pozostają niejasne. Od momentu uruchomienia projektu w 2018 roku, platforma PRO Speed Test wykonała ponad 356000 testów certyfikowanych. Dodatkowo przeprowadzono 3,2 mln testów niecertyfikowanych, co potwierdza popularność tego narzędzia.

Certyfikacja miała na celu weryfikację i monitorowanie prędkości internetu, szczególnie w przypadkach reklamacji wobec dostawców usług. W ramach umowy z UKE, V-SPEED utrzymywał system pomiarowy bezpłatnie. Warto zaznaczyć, że teraz raporty z testów wykonanych po 31 października 2024 roku nie będą miały formalnej mocy dowodowej w przypadku reklamacji, chyba że operator lub dostawca zaakceptuje je dobrowolnie​​.

Jakie zmiany czekają użytkowników?

Platforma PRO Speed Test będzie mimo wszystko nadal funkcjonować, oferując zaawansowane narzędzia do monitorowania jakości połączeń. V-SPEED przekonuje, że istnieje potrzeba na rynku dla tego typu rozwiązań, zwłaszcza w kontekście coraz większego zainteresowania jakością dostępu do internetu. Dla użytkowników oznacza to brak zmiany w codziennym korzystaniu z platformy, choć formalna możliwość wykorzystania wyników w procesach reklamacyjnych zostanie ograniczona.

Użytkownicy nadal będą mogli monitorować prędkość swojego internetu za pomocą aplikacji i strony PRO Speed Test, która pozostaje dostępna. Firma podkreśla, że funkcjonalność i dokładność testów nie uległy zmianie i użytkownicy mogą być pewni rzetelnych wyników, mimo że testy nie mają już statusu certyfikowanego.

Speed Test zdecydowana większość użytkowników kojarzy jednak z mniej rozbudowanego narzędzia, czyli klasycznego narzędzia, dostępnego zarówno za pomocą przeglądarki, jak i aplikacji mobilnej. To właśnie na podstawie testów wykonanych za jego pomocą publikowane są m.in. raporty dotyczące prędkości internetu mobilnego w Polsce.