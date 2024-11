Hitowe gry z Xbox Game Pass teraz za darmo

Dość niespodziewanie do usługi Prime Gaming dołączyło kilka nowych gier, które można przypisać sobie na zawsze do konta. Wśród nich są hitowe tytuły, wcześniej debiutujące w usłudze Xbox Game Pass, jak np. Marvel’s Guardians of the Galaxy. Do kiedy można je bezpłatnie odebrać?

Marvel’s Guardians of the Galaxy w Prime Gaming

Członkowie programu Prime nie mogą narzekać na brak nowości od Amazonu. Nie dość, że mają dostęp do Amazon Prime Video, gdzie regularnie wychodzą nowe seriale czy filmy, to jeszcze mogą korzystać m.in. z darmowych przesyłek z Amazona czy platformy Prime Gaming. Dzisiaj przyjrzymy się ostatniej z wymienionych rzeczy, ponieważ to właśnie ona ma świetną ofertę dla graczy. Mowa tutaj o nowych grach, które można na zawsze przypisać do swojego konta.

Na liście jest m.in. Marvel’s Guardians of the Galaxy, czyli prawdziwy hit, który miał premierę 3 lata temu, a później był jedną z najlepszych pozycji dostępnych w ramach abonamentu Xbox Game Pass. Ta świetna produkcja pozwala nam się wcielić w rolę Star-Lorda, przeżyć ciekawą historię strażników i ocalić galaktykę. Brzmi, jak przepis na świetny weekend bądź dwa. Grę można odebrać w tym miejscu do 24 listopada.

Inne hity na liście Prime Gaming

Oczywiście lista nowości w Prime Gaming nie ogranicza się jedynie do Strażników Galaktyki. Wcześniej w tej usłudze pojawiła się Mafia: Definitive Edition, czyli absolutnie kultowa gra, będąca pełnym remakiem hitu z 2002 roku. Jeżeli nie mieliście wcześniej okazji ograć tego tytułu, to jest to absolutny „must have”. Akurat w tym wypadku na przypisanie do konta macie nieco więcej czasu, ponieważ można to zrobić do 31 grudnia tego roku.

Listę hitów zamyka A Plague Tale: Innocence, czyli kolejny tytuł, który swego czasu mocno promował usługę Xbox Game Pass. Tym razem historię młodej Amicii i jej brata Hugo poznacie dzięki uprzejmości Amazona. Produkcję Asobo Studio możecie dodać do swojego konta do 1 stycznia 2025 roku.

Z kolei inne nowości w Prime Gaming, które nie są tak głośnymi grami, ale być może warto dać im szanse, to:

Death’s Door,

Scorn,

Gargoyles Remastered,

Haunted Hotel: Personal Nightmare – CE,

Monster Train,

Pumpkin Jack,

STASIS: BONE TOTEM,

Morbid: The Seven Acolytes.

To w co gramy?