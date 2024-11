Nowa opaska Xiaomi dosłownie świeci na nadgarstku

Xiaomi rozszerza swoją ofertę opasek fitness o Redmi Band 3, która wprowadza kilka ciekawych rozwiązań, zarówno pod kątem designu, jak i funkcjonalności. To już trzecia odsłona popularnych opasek, znanych ze swojej przystępnej ceny i solidnej jakości. Tym razem producent postanowił dodać coś wyjątkowego: opaska dostępna jest w wersji ze świecącym w ciemności paskiem. Co oferuje ten sprzęt?

Długie działanie baterii i przystępna cena to nie wszystko

Podstawową cechą nowej opaski Xiaomi jest jej ekran o przekątnej 1,47 cala, który umożliwia wygodne śledzenie powiadomień i danych treningowych. Redmi Band 3 oferuje również akumulator o pojemności 300 mAh, który ma zapewniać do nawet 18 dni pracy na jednym ładowaniu – tak przynajmniej zapewnia producent.

Warto również wspomnieć o odporności na wodę do 5 ATM, co umożliwia bezproblemowe użytkowanie opaski np. podczas pływania. Opaska wspiera moduł Bluetooth 5.3, co zapewnia stabilne połączenie ze smartfonem i minimalizuje ryzyko przypadkowych rozłączeń. Jest też wyposażona w NFC, dzięki czemu można korzystać z płatności zbliżeniowych (przy czym tylko WeChat czy Alipay).

Warto zauważyć, że brakuje tu modułu GPS, co może być istotne dla osób, które uprawiają sporty na świeżym powietrzu i chcą śledzić swoje trasy bez konieczności korzystania ze smartfona.

Redmi Band 3 (źródło: Xiaomi)

Fajny, świecący bajer na nadgarstek

Opaska Redmi Band 3 to przede wszystkim sprzęt fitness, dlatego nie powinno dziwić, że jest wyposażona w 50 wbudowanych trybów sportowych, które umożliwiają śledzenie aktywności fizycznej. Wśród monitorowanych przez urządzenie podczas treningu parametrów znajdują się puls, liczba kroków, spalone kalorie oraz poziom stresu.

Jeśli chodzi o design, najbardziej wyróżniającą się cechą tej opaski jest jej pasek świecący w ciemności. To nowatorskie rozwiązanie może okazać się przydatne dla osób uprawiających sport po zmroku, zapewniając lepszą widoczność opaski na nadgarstku, co wpływa na nasze bezpieczeństwo, ale i atrakcyjność samego urządzenia.

Cena Redmi Band 3

Opaska jest (póki co) dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i beżowej – i obecnie kosztuje jedynie około 159 juanów (~90 złotych). Na razie jej sprzedaż prowadzona jest wyłącznie w Chinach, jednak jej poprzednia wersja, Redmi Band 2, z czasem trafiła na rynek międzynarodowy, co może oznaczać, że i Redmi Band 3 doczeka się globalnej premiery.

Pomimo niskiej ceny, Xiaomi udało się zaoferować produkt o solidnych parametrach, który może konkurować z droższymi opaskami na rynku. Redmi Band 3 to propozycja dla osób poszukujących podstawowej opaski fitness z ciekawymi dodatkami, jak świecący pasek, ale jednocześnie niepotrzebujących funkcji, takich jak GPS.