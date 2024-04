Często jest tak, że producenci od razu nie odkrywają wszystkich kart. To powszechna praktyka, choć nie do końca fair wobec klientów, którzy kupili daną nowość od razu po premierze. Do oferty marki Nothing dołączyła nowa wersja nienowego już smartfona.

Smartfon Nothing Phone (2a) w nowej, ekskluzywnej wersji

Nothing Phone (2a) zadebiutował 5 marca 2024 roku, czyli już prawie dwa miesiące temu. Dziś producent oficjalnie zaprezentował nową wersję kolorystyczną tego modelu – niebieską. Po prostu – firma nie zdecydowała się na jakąś wymyślną nazwę dla tego koloru.

źródło: producent

Swoją drogą niebieski chyba staje się modny, ponieważ niedawno do sprzedaży między innymi w Polsce trafiła nowa wersja kolorystyczna smartwatcha OnePlus Watch 2 – również niebieska. Producent nie zdecydował się jednak jej nazwać po prostu niebieską, tylko Nordic Blue Edition.

Niebieski Nothing Phone (2a) nie będzie jednak dostępny wszędzie tam, gdzie od dwóch miesięcy można kupić białą i czarną wersję tego modelu (czyli między innymi w Polsce). Jest to bowiem ekskluzywne wydanie Designed for India, czyli trafi do sprzedaży (na początku maja) wyłącznie w Indiach.

Może to jednak nawet lepiej, ponieważ osoby, które kupiły już Phone (2a), mogłyby poczuć się rozgoryczone, że producent wywinął im taki numer. W końcu kolor urządzenia ma duże znaczenie podczas podejmowania decyzji o zakupie, a niebieski jest ulubioną barwą wielu osób.

Ile kosztuje Nothing Phone (2a)?

Nowa wersja kolorystyczna będzie sprzedawana od 19999 rupii indyjskich (równowartość około 970 złotych) w ramach specjalnej oferty promocyjnej na start, podczas gdy standardowa cena zaczyna się w Indiach od 23999 rupii (~1160 złotych), zatem chętnych z pewnością nie zabraknie.

W Polsce Nothing Phone (2a) kosztuje od 1449 złotych. Kupicie go między innymi w sklepach Media Expert, avans.pl, electro.pl i x-kom (to oficjalni partnerzy handlowi producenta). To cena wersji z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Za konfigurację z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej trzeba zapłacić natomiast 1679 złotych, czyli 230 złotych więcej. Nie jest to duża różnica i zdecydowanie warto rozważyć dołożenie tych 230 złotych.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!