Bardzo możliwe, że choć raz natknęliście się na zbiórkę na Facebooku lub Instagramie. Właściciel obu platform, konglomerat Meta, poinformował jednak, że zamierza wycofać to rozwiązanie. Co zaoferuje w zamian?

Koniec zbiórek na Facebooku i Instagramie

Z uwagi na ogromną liczbę użytkowników, zbiórki na Facebooku i Instagramie nie są rzadkością. Z dużym prawdopodobieństwem również natknęliście się na taką choćby raz, bo Wasz znajomy lub znajoma założyli urodzinową zbiórkę i prosili o wpłaty na określony cel. Jest to możliwe już od 2017 roku.

Meta poinformowała jednak, że od 1 lipca 2024 roku obecne narzędzia do zbiórek pieniędzy nie będą już dostępne na jej platformach społecznościowych dla żadnych organizacji dobroczynnych w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Ostatnim dniem, w którym będzie można przekazać datek, będzie 30 czerwca 2024 roku.

Już teraz jednak administratorzy stron i osoby, które w przeszłości nie przekazały żadnego datku, nie mogą tworzyć nowych zbiórek pieniędzy ani przekazywać datków na ich rzecz. Do 30 czerwca 2024 roku mogą to zrobić wyłącznie administratorzy stron i osoby, które wcześniej przekazywały datki.

Co po 1 lipca 2024 roku?

Zakończenie udostępniania narzędzi do zbiórek pieniędzy na rzecz organizacji dobroczynnych bezpośrednio na najpopularniejszych platformach społecznościowych na świecie nie oznacza jednak, że organizacje zostaną całkowicie odcięte od darczyńców, którzy mają na nich swoje konta.

Meta informuje bowiem, że zespół ds. wpływu społecznego bada nowe sposoby, które pozwoliłyby zwiększyć datki na rzecz większej liczby organizacji dobroczynnych za pośrednictwem wybranej przez nich platformy do zbierania pieniędzy. Pod uwagę brana jest na przykład aktualizacja przycisku Przekaż datek, aby kierował on użytkowników social mediów do witryny danej organizacji, gdzie będą mogli wpłacić pieniądze na określony cel.

źródło: Meta

Na stronie Facebooka można znaleźć szczegółowe informacje o zmianach dotyczących narzędzi Meta do zbiórek pieniędzy w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Powinny się z nimi zapoznać wszystkie organizacje, które korzystały z nich do tej pory. Ważną informacją jest na przykład to, że ostatnią wypłatę zgromadzonych środków otrzymają 15 lipca 2024 roku.