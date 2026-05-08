Prezent dla klientów T-Mobile. Tak go odbierzesz

Klienci T-Mobile mogą odebrać przydatny prezent. Operator przygotował atrakcyjną ofertę dla użytkowników programu Magenta Moments.

Roczna subskrypcja ElevenReader Ultra za 0 złotych dla klientów T-Mobile w Magenta Moments

Program Magenta Moments jest dostępny zarówno dla klientów posiadających umowę na abonament, jak i użytkowników ofert na kartę. Dzięki niemu można zyskać kody rabatowe lub nawet odebrać różne produkty za 0 złotych.

Teraz T-Mobile oferuje roczną subskrypcję ElevenReader Ultra w zamian za 100 Serc, podczas gdy jej regularna cena to 99 dolarów (aktualnie to równowartość około 355 złotych). Wystarczy odblokować tę ofertę w aplikacji Mój T-Mobile, aby wygenerować unikalny kod, który następnie należy skopiować i wpisać na stronie internetowej – klient zostanie przeniesiony na nią po dotknięciu przycisku z napisem Chcę zrealizować teraz.

Później wystarczy już tylko pobrać aplikację na smartfon i zarejestrować się. Co ważne, z niniejszej oferty – która jest dostępna do 30 czerwca 2026 roku lub do wyczerpania puli kodów – mogą skorzystać zarówno nowi, jak i obecni subskrybenci ElevenReader Ultra. W drugim przypadku należy zrezygnować z subskrypcji i po jej zakończeniu wykorzystać tę ofertę.

ElevenReader to aplikacja stworzona przez ElevenLabs – firmę o polskich korzeniach, która pozwala słuchać książek, artykułów i dokumentów w naturalnych głosach generowanych przez sztuczną inteligencję. Subskrypcja ElevenReader Ultra zapewnia nielimitowaną zamianę tekstu na mowę, 20 godzin słuchania audiobooków premium miesięcznie, dostęp do odsłuchu w ponad 30 językach, tryb offline, synchronizację między urządzeniami oraz możliwość tworzenia własnych głosów narratorów.

Internet za darmo dla użytkowników oferty T-Mobile na kartę

W maju 2026 roku T-Mobile odświeżyło swoją ofertę na kartę, dzięki czemu klienci dostaną więcej internetu w tej samej cenie. Od 8 do 21 maja 2026 roku użytkownicy taryfy GO! mogą aktywować bezpłatny pakiet 5 GB internetu na 5 dni – można to zrobić w aplikacji T-Mobile w programie Magenta Moments.

Bonusowy pakiet zostanie wykorzystany w pierwszej kolejności i operator poinformuje SMS-em o jego zużyciu lub upływie terminu ważności. Co ważne: dodatkowy pakiet internetu obowiązuje tylko w Polsce, ponieważ nie zwiększa limitu danych w roamingu w Unii Europejskiej.

Regulamin usługi pakiet 5 GB na 5 dni dla użytkowników T-Mobile na kartę dostępnej od 8 maja 2026 roku (PDF)