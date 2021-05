Nowa nubia Z30 Pro – czy my się już wcześniej nie spotkaliśmy?

Zgodnie w wcześniejszymi zapowiedziami, zaprezentowano najnowszego flagowca marki należącej do ZTE – model nubia Z30 Pro. Zarówno na papierze, jak i w kontekście samego designu wydaje się być bliźniakiem modelu ZTE Axon 30 Ultra.

nubia Z30 Pro – specyfikacja

Przedni panel nowej nubii w 93,45% pokrywa 6,67-calowy, zakrzywiony wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080 pikseli, 20:9). Częstotliwość odświeżania ekranu wynosi 144 Hz, jednak samo próbkowanie dotyku odbywa się w aż 360 Hz. nubia Z30 Pro może pochwalić się także 100-procentowym odwzorowaniem gamy kolorów DCI-P3 oraz 10-bitową głębią barw. Wyświetlacz skrywa w sobie również czytnik linii papilarnych.

Smartfon ma wymiary 161,83 x 73,01 x 8,5 mm i wagę 198 gramów. Dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, srebrnej i limitowanej ze złotymi akcentami.

źródło: nubia

Bezdyskusyjnie za największy atut urządzenia można uznać jego zaplecze fotograficzne, w skład którego wchodzą cztery aparaty, z czego aż trzy oferują matryce o rozdzielczości 64 Mpix. Są to kolejno: aparat główny (Sony IMX686, f/1.6) z optyczną stabilizacją obrazu, obiektyw ultraszerokokątny (120°, Samsung GW3, f/2.2) oraz obiektyw do zdjęć portretowych (Samsung GH3, f/1.9).

Swoje miejsce na wyspie znalazł również 8 Mpix teleobiektyw o budowie peryskopowej z 5-krotnym przybliżeniem optycznym i aż 50-krotnym przybliżeniem hybrydowym, również stabilizowany optycznie. Należy też wspomnieć o obecności pojedynczej diody doświetlającej LED oraz laserowego czujnika ostrości. Aparat do zdjęć selfie to z kolei matryca 16 Mpix.

źródło; nubia

Jak na flagowe urządzenie przystało, nubia Z30 Pro debiutuje z topowym procesorem Qualcomm Snapdragon 888 i układem graficznym Adreno 660. W zależności od wybranego wariantu, na pokładzie znajdzie się od 8 do nawet 16 GB RAM LPDDR5 i od 256 do 512 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1.

Na uwagę zasługuje także zastosowany w smartfonie wielowarstwowy system chłodzenia. Ten składa się bowiem z obszaru chłodzenia cieczą, płytki VC, 5 grafitowych arkuszy oraz specjalnej metalowej ramy rozpraszającej ciepło. Może okazać się on niebywale przydatny, ponieważ według zapewnień producenta, akumulator o pojemności 4200 mAh użytkownik naładuje za pomocą dołączanej do zestawu szybkiej ładowarki o mocy 120 W do pełna w zaledwie 15 minut!

Smartfon wyposażono w podwójne głośniki stereo, wspierające DTS:X. nubia Z30 Pro obsługuję większość najważniejszych standardów łączności, tj. dwuzakresowe Wi-Fi (2,4 GHz + 5 GHz), 5G, Bluetooth 5.1 i GPS + GLONASS. Urządzenie jest klasycznym Dual SIM-em i oddaje do dyspozycji port USB-C. Całość działa pod kontrolą Androida 11 z autorską nakładką nubia UI w wersji 9.0.

nubia Z30 Pro – cena i dostępność

Cennik za poszczególne wersje pamięciowe (i kolorystyczne) prezentuje się następująco:

nubia Z30 Pro (8 GB RAM / 256 GB) – 4999 juanów (~2860 złotych)

nubia Z30 Pro (12 GB RAM / 256 GB) – 5399 juanów (~3090 złotych)

nubia Z30 Pro Limited Edition (16 GB RAM / 512 GB) – 5999 juanów (~3430 złotych)

Dwie pierwsze opcje już teraz trafiły do sprzedaży w Chinach, z kolei na edycję limitowaną, dostępną tylko na zamówienie, będzie trzeba poczekać do 25 maja.