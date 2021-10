Amazfit GTR 3 i GTS 3 to bardzo dobrze wyposażone smartwatche w atrakcyjnej cenie

Model Amazfit GTR 3 Pro niewątpliwie jest topowym smartwatchem wśród najnowszej trójki, która zasiliła szeregi urządzeń w ofercie marki Amazfit, ale pozostałe dwa – Amazfit GTR 3 i GTS 3 – również mają wiele zalet, a do tego też atrakcyjną cenę.

Specyfikacja Amazfit GTR 3

Producent w przypadku tego smartwatcha szczególnie podkreśla czas pracy na jednym ładowaniu, który w przypadku typowego użytkowania może wynosić nawet 21 dni. Jeżeli natomiast użytkownik będzie korzystał z jego możliwości intensywnie, wówczas urządzenie rozładuje się po 10 dniach. A jeśli włączy GPS, to bateria wyczerpie się po 35 godzinach.

Amazfit GTR 3 obsługuje bowiem systemy satelitarne GPS, Glonass, Galileo, BDS i QZSS. Do tego oferuje on ponad 150 trybów sportowych, a sześć rodzajów treningu inteligentnie rozpozna i automatycznie zacznie monitorować aktywność fizyczną oraz zbierać wszystkie informacje w jej trakcie.

źródło: Amazfit

Smartwatch potrafi też mierzyć puls i poziom nasycenia krwi tlenem przez całą dobę, a do tego za jego pomocą użytkownik zmierzy również poziom stresu i współczynnik oddechów. Oczywiście jest także funkcja monitorowania snu z podziałem na fazy (urządzenie rozpoznaje drzemki w ciągu dnia) i późniejszą analizą w celu przedstawienia wskazówek, jak można poprawić jego jakość. Jednocześnie nadzorowany jest oddech użytkownika. Ponadto kobiety z pewnością zrobią użytek z opcji monitorowania cyklu menstruacyjnego.

Specyfikacja Amazfit GTR 3 obejmuje również wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,39 cala i rozdzielczości 454×454 pikseli (326 ppi). Producent deklaruje, że współczynnik screen-to-body ratio wynosi 66%. Na ekranie można ustawić jedną z ponad 100 „stylowych” tarczy, wśród których znajduje się 15 animowanych. Z kolei osiem można personalizować, w tym ustawić własne zdjęcie na tło.

Warto też wspomnieć, że ten smartwatch oferuje także wbudowanego asystenta Amazon Alexa, działającego zarówno online, jak i offline. W drugim przypadku można za jego pomocą sterować wybranymi funkcjami urządzenia. Do tego trzeba wiedzieć, że obudowa Amazfit GTR 3 jest odporna na napór wody o ciśnieniu do 5 ATM.

Specyfikacja Amazfit GTS 3

Amazfit GTS 3, w przeciwieństwie do modelu GTR 3, ma prostokątną obudowę (ze stopu aluminium klasy lotniczej). Producent podkreśla, że smartwatch ma grubość zaledwie 8,8 mm i waży tylko 24,4 grama, a na dodatek górną część pokryto zakrzywionym szkłem („jak ocean”). Jego mocną stroną mają być też wersje kolorystyczne, w jakich będzie dostępny – Graphite Black, Terra Rosa i Ivory White.





źródło: Amazfit

Amazfit GTS 3 wyposażono w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,75 cala i rozdzielczości 390×450 pikseli, co przekłada się na 341 ppi, dlatego producent używa w jego przypadku określenia „Ultra HD”. Ponadto deklaruje, że współczynnik screen-to-body ratio wynosi tu 72,4% i jest jednym z najwyższych w branży. Warto też wspomnieć, że ekran osiąga jasność nawet do 1000 nitów.

Amazfit GTS 3 zapewnia również dostęp do ponad 100 tarczy z pasującym Always-on Display (podobnie jak Amazfit GTR 3 i GTR 3 Pro), w tym 15 animowanych i 12 edytowalnych.

źródło: Amazfit

Amazfit GTS 3 umożliwia pomiar SpO2 i pulsu przez całą dobę (również podczas pływania; odporność do 5 ATM) oraz poziomu stresu i współczynnika oddechu na żądanie, a także potrafi monitorować sen (w tym drzemki w ciągu dnia) z podziałem na fazy. Co więcej, jednocześnie śledzi oddech użytkownika. Do tego w tym modelu też jest funkcja monitorowania cyklu menstruacyjnego dla kobiet.

Specyfikacja Amazfit GTS 3 obejmuje również ponad 150 trybów sportowych z funkcją inteligentnego rozpoznawania rozpoczęcia ośmiu rodzajów aktywności, a także wbudowanego asystenta głosowego Amazon Alexa, działającego online i offline.

źródło: Amazfit

Bateria o pojemności 250 mAh w Amazfit GTS 3 ma zapewnić do 12 dni typowego użytkowania, do 6 dni intensywnego lub do 20 godzin ze stale włączonym GPS, bowiem także ten model obsługuje systemy GPS, Glonass, Galileo, BDS i QZSS.

Cena Amazfit GTR 3 i Amazfit GTS 3

Oba smartwatche będą sprzedawane w tej samej cenie – za 150 euro, co po bezpośrednim przeliczeniu jest równowartością ~690 złotych. Sprzedaż obu modeli już ruszyła na pierwszych rynkach, w tym we Włoszech, Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii.