Na polskim rynku pojawiła się nowa marka sprzętu audio. Powitajcie TOZO

Rynek lokalny jest jak niekończąca się impreza, na której lista obecnych stale się zmienia. Teraz okazuje się, że do polskiej „domówki” dołączył nowy producent, który zajmuje się słuchawkami bezprzewodowymi i nie tylko.

Audio od TOZO

Wychodzi na to, że polska jest rynkiem, który wciąż przyciąga producentów z całego świata. Choć ostatnio słyszeliśmy o wycofaniu się vivo z Polski, to jego miejsce chętnie zajmie powracający HONOR. Ponadto jeszcze w tym miesiącu ma ruszyć oficjalna sprzedaż smartfonów TECNO. Bohater dzisiejszego wpisu natomiast celuje zupełnie inną kategorię urządzeń.

TOZO Gaming Pods (Źródło: X-kom)

TOZO to założona w 2019 roku w Seatle w Stanach Zjednoczonych firma produkująca głównie słuchawki bezprzewodowe, choć na swoim koncie ma również modele głośników Bluetooth, ładowarki bezprzewodowe czy smartwatche. Producent nie jest tylko prostym dystrybutorem sprzętów o zmienionym logo – TOZO ma własny dział R&D opracowującym nowe produkty. Firma wciąż dąży do co raz większej ekspansji poza ojczystym krajem, stąd zapewne decyzja o pojawieniu się w Polsce.

Co TOZO planuje zaoferować na start?

Wyłącznym dystrybutorem produktów TOZO w Polsce został Dilectro Electronics. Istniejąca od 2015 roku firma wdrożyła do polski, m.in. Huiona zajmującego się tabletami graficznymi, OBSBOT, który produkuje kamery internetowe wyposażone w rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji czy Autel Energy – dostawcę ładowarek do samochodów elektrycznych.

Modele TOZO kolejno: X1 Golden, Gaming Pods, Agile Pods, T12, T18 Crystal Buds, T12 Pro, Agile Dots (źródło: Dilectro)

Na dobry początek w polskich sklepach pojawiło się 16 modeli słuchawek bezprzewodowych. Rozpiętość cenowa jest dość duża i obejmuje modele kosztujące od 109 do 640 złotych:

TOZO A3 – 109 złotych,

TOZO Agile Dots – 119 złotych,

TOZO Agile Pods – 129 złotych,

TOZO T6S – 149 złotych,

TOZO T10S – 179 złotych,

TOZO T9S,

TOZO T12 – 199 złotych,

TOZO T12 Pro – 249 złotych,

TOZO T18 Crystal Buds – 209 złotych,

TOZO Anybuds Fits,

TOZO Anybuds Pro,

TOZO Gaming Pods – 169 złotych,

TOZO NC2 Pro – 329 złotych,

TOZO NC7 Pro – 309 złotych,

TOZO NC9 Pro – 299 złotych,

TOZO X1 Golden – 640 złotych.

W chwili pisania tego tekstu większość modeli jest już dostępna do kupienia m.in. w x-komie oraz na oficjalnym sklepie Allegro. Do słuchawek w najbliższym czasie dołączy jeszcze głośnik bezprzewodowy TOZO PA1 i smartwatch TOZO S2 mini. Ładowarki bezprzewodowe (w tym takie obsługujące system MagSafe Apple) pojawią się sporo później.

Miejmy nadzieję, że wkrótce przyjdzie nam przetestować kilka modeli i podzielić się z Wami opinią, czy mamy do czynienia ze sprzętem audio wartym polecenia.