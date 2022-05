Najnowszy tablet realme będzie do wszystkiego

W portfolio marki realme znajdują się już dwa tablety. Producent nie zamierza jednak na tym poprzestać. Firma oficjalnie zapowiedziała premierę kolejnego urządzenia tego typu, które będzie przyciągać wzrok swoim oryginalnym designem.

Reklama

Zapowiedź premiery nowego tabletu realme w Chinach

Wczoraj, 19 maja 2022 roku, rozpoczęła się w Polsce sprzedaż tabletu realme Pad mini. Jego cena zaczyna się od 899 złotych. Wcześniej natomiast do Polski trafił realme Pad, który – co ciekawe – aktualnie również można kupić już od 899 złotych. Za kilka dni – 26 maja 2022 roku – do portfolio producenta dołączy realme Pad X. Konferencja wprowadzająca go na rynek rozpocznie się o godzinie 8:00 czasu polskiego.

Jeszcze przed oficjalną premierą w Chinach producent opublikował grafikę, przedstawiającą ten tablet. Niewątpliwie przyciąga ona wzrok, gdyż widnieje na niej rzucająca się w oczy, zielona wersja kolorystyczna wraz z paskiem, który kojarzy się z wyścigami samochodowymi, a tym samym prędkością. Nie jest to jednak przypadek, gdyż ma to być urządzenie z gamingowym zacięciem, aczkolwiek nie tylko.

Na udostępnionej przez producenta grafice widać bowiem, że tablet zapewni wsparcie dla obsługi rysikiem, dzięki czemu będzie go można wykorzystać także do bardziej kreatywnych czynności. Warto też wspomnieć, że w sklepie internetowym JD.com widnieje już strona, poświęcona temu urządzeniu – zdradza ona, że w sprzedaży pojawią się także „bardziej standardowe” wersje kolorystyczne – szara i niebieska.

Co zaoferuje realme Pad X?

Nie znamy zbyt wielu szczegółów specyfikacji tego urządzenia realme. Sklep JD.com podaje, że tablet zaoferuje wyświetlacz o rozdzielczości 2360×1640 pikseli i będzie miał grubość od 9,1 do 11 mm. Ponadto w sprzedaży mają być dostępne dwie konfiguracje: z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej oraz z 6 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci.

Mimo że producent zapowiada, że realme Pad X powstał z myślą o graniu, to podczas oficjalnej prezentacji z pewnością będzie też przekonywał, że można go wykorzystać również do innych czynności – nauki i innej rozrywki, jak oglądanie wideo. Nie powinno nikogo zdziwić, jeśli wraz z tabletem na rynku pojawi się także (oprócz dedykowanego rysika) klawiatura – dzięki akcesoriom przeobrazi się on w wygodną stację roboczą do pracy na różnych frontach.